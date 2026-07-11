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Giải trí

Mỹ nhân lấn át The Rock là ai?

  • Thứ bảy, 11/7/2026 11:52 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Từ gương mặt ít tên tuổi, Catherine Laga’aia vượt hơn 32.000 ứng viên để đóng "Moana". Màn thể hiện giàu năng lượng giúp cô không lép vế, thậm chí có lúc lấn át The Rock.

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Mới đây, Catherine Laga’aia gây chú ý khi được Disney chọn đóng chính trong Moana, bản live-action của phim hoạt hình đình đám cùng tên năm 2016. Nữ diễn viên Australia gốc Samoa, 19 tuổi, trước đó chỉ xuất hiện với vai Candy thời trẻ trong ba tập The Lost Flowers of Alice Hart, song không được chú ý quá nhiều. Moana vì thế được xem là bước ngoặt đưa Laga’aia đến với khán giả toàn cầu. Ảnh: Disney.
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Thực tế, Catherine Laga’aia là điểm sáng đáng chú ý của bản live-action Moana. Trong vai cô gái trẻ của đảo Motunui, nữ diễn viên mang đến hình ảnh khỏe khoắn, giàu năng lượng và gần gũi với tinh thần văn hóa Polynesia. Moana được xây dựng là người kế vị tương lai của bộ tộc, luôn giằng co giữa trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng vượt đại dương. Nhân vật không đi theo mô-típ công chúa tìm kiếm tình yêu, mà đại diện cho hành trình trưởng thành, khám phá bản thân và gìn giữ cội nguồn. Ảnh: Disney.
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Ở phương diện diễn xuất, Laga’aia thể hiện khá tự nhiên sự bướng bỉnh, tò mò và quyết liệt của Moana. Cô làm tốt những phân đoạn nhân vật hoài nghi chính mình, đối mặt thất bại rồi dần tìm thấy sự tự tin để tiếp tục hành trình. Điểm mạnh của nữ diễn viên nằm ở ánh mắt sáng, biểu cảm chân thành và khả năng tạo cảm giác gần gũi. Tuy nhiên, do kịch bản bám khá sát bản hoạt hình, cô chưa có nhiều không gian để tạo nên một phiên bản Moana thật sự khác biệt. Ảnh: @catherinelagaaia.

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Khả năng ca hát là lợi thế nổi bật của Catherine Laga’aia. Cô sở hữu giọng hát khỏe, rõ lời và có độ vang phù hợp với các ca khúc giàu cảm xúc, đặc biệt là How far I’ll go. Trong những cảnh diễn cùng Dwayne Johnson, nữ diễn viên tạo được sự tương tác tự nhiên, nhất là khi Moana đối đầu với vẻ tự mãn của Maui. Thậm chí, diễn xuất của cô phần nào được nhận xét lấn át The Rock. Ảnh: @catherinelagaaia.

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Trước khi được chọn vào vai Moana, Catherine Laga’aia gần như là gương mặt xa lạ với khán giả quốc tế. Nữ diễn viên sinh ra tại Sydney, Australia, mang dòng máu Samoa và từng theo học tại một trường nghệ thuật biểu diễn. Catherine cũng là con gái của diễn viên, ca sĩ Jay Laga’aia, người từng xuất hiện trong loạt phim Star Wars. Catherine Laga’aia vượt qua hơn 32.000 ứng viên trong cuộc tuyển chọn toàn cầu của Disney để giành vai chính trong bản live-action Moana. Ảnh: @catherinelagaaia.
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Đạo diễn Thomas Kail cho biết ông nhanh chóng nhận thấy sự gần gũi giữa nữ diễn viên và nhân vật nhờ nguồn năng lượng tươi sáng, tự nhiên. Catherine nhận vai khi mới 17 tuổi, trong thời điểm vẫn phải hoàn thành chương trình trung học. Đời tư của nữ diễn viên hiện khá kín tiếng, chưa có thông tin đáng tin cậy về chuyện tình cảm.
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Trên thảm đỏ, cô theo đuổi phong cách trẻ trung, nữ tính với những thiết kế mang màu sắc đại dương, thiên nhiên nhiệt đới và văn hóa Polynesia. Trang phục của Catherine thường được lựa chọn để gợi liên tưởng đến thế giới Moana. Ảnh: Disney.

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Sau Moana, Catherine Laga’aia được đánh giá có tiềm năng phát triển theo hướng diễn viên đa năng nhờ khả năng diễn xuất, ca hát và trình diễn. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của Catherine là thoát khỏi hình ảnh công chúa Disney và chứng minh chiều sâu ở những vai diễn gai góc hơn. Việc tham gia phim kinh dị, giật gân Crashout được xem là bước thử nghiệm quan trọng cho chặng đường tiếp theo. Ảnh: @catherinelagaaia.

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Minh An

Moana Mỹ nhân giải trí hoạt hình

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