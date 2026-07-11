'Cơn sốt' Châu Tinh Trì

"Kung fu nữ túc" của Châu Tinh Trì vượt 100 triệu NDT chỉ sau nửa ngày đầu ra mắt. Dù vậy, phản hồi ban đầu dành cho phim không hoàn toàn tích cực

Theo Sina, bộ phim Kung fu nữ túc do Châu Tinh Trì đạo diễn và biên kịch nhanh chóng gây sốt tại phòng vé Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ nền tảng thống kê phòng vé Dengta, tính đến trưa 11/7, tổng doanh thu của Kung fu nữ túc đã vượt mốc 100 triệu NDT. Hệ thống dự báo doanh thu trong ngày đầu có thể đạt 195 triệu NDT, trong khi tổng doanh thu của phim được dự đoán ở mức hơn một tỷ NDT.

Phía sản xuất sau đó đăng bài cảm ơn sự ủng hộ của khán giả. Thành tích này giúp Kung fu nữ túc phá ba kỷ lục, gồm số suất chiếu ngày đầu cao nhất lịch sử mùa phim hè Trung Quốc; số suất chiếu ngày đầu cao nhất trong ba mùa hè gần đây; và doanh thu bán vé trước cao nhất trong cùng giai đoạn.

Phim mới của Châu Tinh Trì nhanh chóng gây sốt phòng vé Trung Quốc. Ảnh: Kung fu nữ túc.

Dù đạt thành tích phòng vé nổi bật, phản hồi ban đầu dành cho Kung fu nữ túc không hoàn toàn tích cực. Một bộ phận khán giả đánh giá cao không khí sôi động, các tình huống hài và tinh thần thể thao của phim. Số khác cho rằng tác phẩm tiếp tục sử dụng nhiều công thức quen thuộc của Đội bóng thiếu lâm, trong khi một số mảng miếng hài và hiệu ứng hình ảnh chưa tạo được sự mới mẻ.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì với thể loại hài kết hợp võ thuật và thể thao. Bộ phim kể về đội bóng đá nữ Nga Mi trên hành trình tranh tài tại AFC Women’s Champions League. Từ một tập thể không được đánh giá cao, các cầu thủ từng bước vượt qua khó khăn, hướng tới mục tiêu giành chức vô địch.

Phim tiếp tục khai thác công thức “bóng đá kung fu” từng tạo nên dấu ấn trong Đội bóng thiếu lâm. Qua các đoạn giới thiệu, những cầu thủ nữ không chỉ thi đấu bóng đá mà còn sử dụng nhiều chiêu thức võ thuật và các động tác mang màu sắc hài cường điệu đặc trưng của Châu Tinh Trì.

Kung fu nữ túc có sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng trong các vai chính. Lưu Gia Linh và nam diễn viên Nhật Bản Satoh Takeru đảm nhận vai trò khách mời đặc biệt. Phim còn quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sĩ và cầu thủ bóng đá nữ chuyên nghiệp.

Dù vậy, phim cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: Kung fu nữ túc

Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Ngọc Lung, tiền đạo mang áo số 8 của đội Nga Mi. Nhân vật được xây dựng là một cầu thủ mạnh mẽ, quyết đoán, có khát vọng chiến thắng và giữ vai trò quan trọng trong hàng công.

Ngoài ra, 37 cầu thủ bóng đá nữ thực thụ được mời tham gia ghi hình, hỗ trợ dàn diễn viên thực hiện các kỹ thuật tâng bóng, dẫn bóng, tranh chấp và dứt điểm.

Một thông tin khác cũng thu hút sự chú ý là việc quản lý của Châu Tinh Trì công bố nữ diễn viên trẻ Tuyết Dã. Cô đảm nhận nhân vật cùng tên trong phim và được truyền thông Trung Quốc gọi là “Tinh nữ lang” mới, danh xưng dành cho những nữ diễn viên được Châu Tinh Trì lựa chọn, nâng đỡ.