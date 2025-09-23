Trung tâm thương mại TP.HCM đang 'trẻ hóa'

Sự xuất hiện của thương hiệu trẻ và làn sóng mở rộng từ thương hiệu Trung Quốc đang giúp trung tâm thương mại TP.HCM duy trì tỷ lệ lấp đầy cao, bất chấp giá thuê đắt đỏ.

The New Playground có mặt tại Vincom Center Đồng Khởi hồi tháng 6. Ảnh: The New Playground.

Giữa tháng 6 vừa qua, The New Playground đã chính thức có mặt tại Vincom Center Đồng Khởi. Đây là mô hình tập hợp các thương hiệu thời trang đường phố Việt Nam, vốn được biết đến với không gian mua sắm dưới lòng đất trước đây.

Cùng thời điểm, Oh!Some - thương hiệu bán lẻ phong cách sống đến từ Singapore - cũng chọn Vincom Đồng Khởi để mở cửa hàng flagship đầu tiên tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Vincom Đồng Khởi lâu nay gắn với phân khúc hàng hóa trung đến cao cấp, phần lớn là thương hiệu quốc tế, ngay cả các thương hiệu Việt Nam cũng tập trung ở nhóm này. Việc bổ sung những thương hiệu trẻ trung như The New Playground hay Oh!Some cho thấy sự dịch chuyển trong chiến lược, nhằm trẻ hóa hình ảnh và mở rộng tệp khách hàng.

Bà Trần Phạm Phương Quyên, Quản lý Bộ phận Cho thuê Bán lẻ Savills, nhìn nhận làn sóng thời trang thiết kế Việt Nam và các thương hiệu nội địa đã bùng lên mạnh mẽ trong nhiều năm gần đây. Trước đó, The New Playground từng hiện diện tại Vincom Bà Triệu (Hà Nội) và nhận được sự đón nhận tích cực từ giới trẻ.

Theo bà, việc thương hiệu này chính thức hiện diện tại Vincom Đồng Khởi cho thấy các chủ đầu tư tại TP.HCM đang cởi mở hơn trong tư duy, sẵn sàng tạo thêm không gian cho nhãn hàng Việt Nam, đồng thời, gia tăng sự khác biệt và sức hút cho dự án của mình.

"Khách hàng trẻ, cá tính là nhóm cần được ưu tiên trong các kế hoạch phát triển bất động sản bán lẻ sắp tới", bà Quyên nói.

Báo cáo quý II của Avison Young đánh giá sự xuất hiện của các thương hiệu mới góp phần tăng đáng kể lưu lượng khách, đặc biệt từ nhóm người tiêu dùng trẻ tuổi và năng động.

Không chỉ Vincom Đồng Khởi, bà Quyên cho biết ý tưởng này đã được nhiều chủ đầu tư ấp ủ triển khai từ lâu, tuy nhiên, việc nhân rộng mô hình này vẫn còn gặp nhiều rào cản như giá thuê mặt bằng cao, quy hoạch diện tích chưa phù hợp, cùng khác biệt về gu thời trang và sức chi tiêu ở từng khu vực.

Bên cạnh các thương hiệu trên, thị trường bán lẻ TP.HCM còn chứng kiến làn sóng mở rộng mạnh mẽ từ các nhãn hàng Trung Quốc từ cuối năm 2024 đến nay, tiêu biểu như BanTianYao, KKV, Wayjie...

Theo bà Mai Võ, Giám đốc Bộ phận bán lẻ tại CBRE Việt Nam, từ sau Covid-19, trong bối cảnh kinh tế nội địa còn nhiều bất ổn, Việt Nam trở thành điểm đến tiềm năng để các thương hiệu Trung Quốc tìm kiếm cơ hội mở rộng.

Nhờ những yếu tố này, tính đến quý II, thị trường bán lẻ TP.HCM vẫn duy trì tỷ lệ lấp đầy cao, đạt 93%. Giá thuê tại các trung tâm thương mại trung tâm thành phố luôn ở mức cao, lên tới 1,5 triệu đồng/m2/tháng ở tầng trệt, theo Savills.

Với nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ và sự mở rộng của tầng lớp trung lưu, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục ổn định trong ngắn hạn. Riêng 6 tháng cuối năm, CBRE dự báo TP.HCM sẽ có thêm 25.000 m2 diện tích cho thuê mới, chủ yếu từ khối đế hai dự án trung tâm, mở ra nhiều cơ hội cho các thương hiệu trẻ gia nhập.

"Thị trường bán lẻ Việt Nam đang trở nên đa dạng hơn, người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn với mức giá cạnh tranh. Việc không có nguồn cung mới cùng với sự gia nhập của các nhãn hàng Trung Quốc đòi hỏi các nhà bán lẻ phải linh hoạt, sáng tạo và không ngừng đổi mới về sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm để duy trì sức hút và giữ chân khách hàng", bà Mai bổ sung.