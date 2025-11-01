Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ hoạt động ngay tháng 11

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ trong những ngày tới để Trung tâm Tài chính quốc tế đi vào hoạt động ngay tháng 11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 1/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại Anh, Cộng hòa Czech, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là công việc khó, Việt Nam chưa từng thực hiện nhưng cần hành động quyết liệt, nỗ lực hết sức, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải có kết quả, "cân, đong, đo, đếm" được.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị và tham khảo kinh nghiệm của các Trung tâm Tài chính quốc tế trên thế giới, Việt Nam sẽ lựa chọn phương án tốt nhất để xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý trong thành lập, phát triển, vừa kế thừa, tiếp thu những cách làm hiệu quả của thế giới, vừa phát huy sức sáng tạo của con người, truyền thống lịch sử văn hóa Việt Nam, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

Thủ tướng nêu rõ một số nguyên tắc như phải phối hợp chặt chẽ trong nước và ngoài nước, tăng cường hợp tác hiệu quả giữa các doanh nghiệp trong nước, các định chế tài chính quốc tế với các cơ quan Nhà nước của Việt Nam; kết hợp giữa tài chính, thương mại, đầu tư trong hoạt động của Trung tâm; kết hợp sức mạnh dân tộc với thế giới; tuân thủ luật pháp, thông lệ quốc tế, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong điều kiện của Việt Nam.

Về một số vấn đề cụ thể, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo chung về Trung tâm Tài chính quốc tế do Thủ tướng phụ trách, có sự tham gia của các thành viên Chính phủ liên quan.

Về các cơ quan trong Trung tâm, Thủ tướng cho biết định hướng thành lập 2 cơ quan điều hành thuộc 2 địa phương nhưng một cơ quan giám sát chung, một tòa án để giải quyết các tranh chấp.

Trung tâm Tài chính quốc tế vận hành dựa trên cơ sở số hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), có tính cạnh tranh cao và thu hút được nguồn lực phát triển. Con người phải chuyên nghiệp, gồm cả chuyên gia trong nước và nước ngoài để tiếp thu tinh hoa, trí tuệ quốc tế đã đúc kết nhưng được dân tộc hóa vào điều kiện Việt Nam.

Thủ tướng cũng nêu rõ để thu hút các chuyên gia, cần cơ chế, chính sách thuận lợi nhất, cạnh tranh nhất, tạo hệ sinh thái hài hòa giữa con người, xã hội và thiên nhiên; 2 thành phố Đà Nẵng và TP.HCM cần phát huy tối đa, tạo điều kiện sống thuận lợi về giao thông, sinh hoạt, giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao…

Thủ tướng lưu ý cơ chế, chính sách thuận lợi và cạnh tranh nhưng cũng có tính dễ định đoán, quen thuộc, hòa quyện giữa truyền thống và đột phá, giữa tinh hoa của nhân loại với văn hóa Việt Nam.

Cùng với đó, cần gắn kết giữa các cơ quan ngân hàng, tài chính và các cơ quan khác để góp phần thúc đẩy các Trung tâm này. Các cơ quan dịch vụ tài chính, phi tài chính cần cấp phép linh hoạt, chủ yếu là hậu kiểm, giảm tiền kiểm.

Khung pháp lý phải minh bạch, tự chủ, có cơ chế, chính sách ưu đãi nhất định. Trong quá trình hình thành, phát triển trung tâm phải chuyển giao công nghệ, coi trọng con người là yếu tố quyết định.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam không tạo rào cản đối với các trung tâm khác, không tạo rào cản từ thành viên trong trung tâm đối với bên ngoài. Trung tâm hoạt động không chỉ đơn thuần về tài chính mà còn có cả sản xuất, kinh doanh, thương mại, đầu tư, song bảo đảm các hoạt động này kết hợp nhuần nhuyễn và cạnh tranh với các trung tâm tài chính khác.

Liên quan thủ tục hành chính, Thủ tướng nêu rõ tinh thần một cửa, một dấu, một người làm, cắt bỏ các rào cản, thủ tục hành chính không cần thiết.

TPHCM, Đà Nẵng được yêu cầu chuẩn bị các điều kiện cần thiết, ban hành và công bố công khai các chính sách, quy định đặc thù trong thẩm quyền; phải khẩn trương, công khai, minh bạch để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế; phát huy sức mạnh của 2 thành phố kết hợp với sức mạnh của cả nước.

Thủ tướng khẳng định: "Không có việc gì là dễ dàng nhưng cũng không có gì là không thể, phải biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể, vượt qua giới hạn của chính mình, mở rộng không gian phát triển".

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan được giao soạn thảo tiếp tục cập nhật, sớm hoàn thành dự thảo Nghị định về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, trình Chính phủ họp thông qua trong những ngày tới, nỗ lực trong tháng 11 này phải đưa Trung tâm Tài chính quốc tế vào hoạt động.