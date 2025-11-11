Trung Quốc xây 'tháp trời' cao 400 m

Tháp Luzhou cao 400 m tại Hợp Phì, An Huy đánh dấu bước tiến mới của Trung Quốc trong quan trắc khí quyển 3 chiều, hướng tới trở thành trung tâm nghiên cứu khí hậu hàng đầu thế giới.

Hình ảnh minh họa tháp Luzhou - được xây dựng tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: Global Times.

Trung Quốc vừa bắt đầu xây dựng tháp quan trắc khí quyển Luzhou cao 400 m tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy - công trình được kỳ vọng sẽ nâng tầm năng lực giám sát khí quyển ba chiều của nước này và trở thành một trong những tháp nghiên cứu khí tượng - môi trường hiện đại nhất thế giới, theo Tân Hoa Xã.

Tên của tháp Luzhou là viết tắt của cụm từ “Laboratory for Unified Zenith & Horizon Observation of the Urban Atmosphere” (Phòng thí nghiệm Quan trắc Đồng bộ Thiên đỉnh và Chân trời của Khí quyển đô thị), được đặt theo tên cổ của thành phố Hợp Phì.

Công trình do Viện Khoa học Vật lý Hợp Phì thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) chủ trì, đặt trong Trung tâm Khoa học Quốc gia Tổng hợp Hợp Phì, với kế hoạch hoàn thành vào tháng 9/2027.

Theo Viện Khoa học Vật lý Hợp Phì, đây là cơ sở nghiên cứu khí quyển quy mô lớn và toàn diện bậc nhất thế giới, có khả năng quan trắc liên tục và đồng bộ các yếu tố khí tượng như nồng độ chất ô nhiễm, dòng khí nhà kính, cùng nhiều chỉ số môi trường khác.

Tháp được thiết kế với 23 trạm quan trắc cố định và một cabin thí nghiệm di động có thể nâng hạ theo phương thẳng đứng, giúp ghi nhận dữ liệu không khí từ mặt đất lên tới độ cao hơn 400 m.

Theo Tiến sĩ Gui Huaqiao - nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Vật lý Hợp Phì - việc xây tháp cao vượt 400 m là cần thiết bởi lớp khí quyển sát mặt đất có cấu trúc phức tạp và biến động mạnh, khiến các thiết bị thông thường khó theo dõi chính xác.

Ông nhấn mạnh: “Đây là tầng khí quyển gắn liền trực tiếp với đời sống con người, nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu rõ đầy đủ về nó”.

Khi đi vào hoạt động, tháp Luzhou sẽ cho phép các nhà khoa học nghiên cứu sâu hơn cấu trúc thẳng đứng và quy luật biến đổi của khí quyển, tìm hiểu cơ chế hình thành và lan truyền ô nhiễm, cũng như mối tương tác giữa thời tiết và chất lượng không khí.

Ngoài ra, công trình còn là nền tảng thử nghiệm và hiệu chuẩn cho các thiết bị quan trắc mặt đất, trên không và vệ tinh do Trung Quốc tự phát triển.

Đáng chú ý, theo Tiến sĩ Gui, tháp Luzhou sẽ mở cửa cho giới khoa học quốc tế, trở thành biểu tượng hợp tác toàn cầu trong nghiên cứu khí hậu và môi trường, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của Trung Quốc trong lĩnh vực quan trắc khí quyển và khoa học môi trường hiện đại.