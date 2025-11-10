Nghi lễ phóng sinh mèo xuống nước ở Trung Quốc gây phẫn nộ

Hơn 1.100 con mèo bị thả xuống hồ Yingzui, Quảng Đông (Trung Quốc) trong một nghi lễ phóng sinh gây tranh cãi khiến nhiều con bị chết đuối đang tạo ra làn sóng phẫn nộ tại nước này.

Trong các video lan truyền, hai xe tải lớn chở đầy lồng sắt chứa hàng nghìn con mèo với tổng trọng lượng khoảng 2,7 tấn dừng lại gần hồ. Một nhóm người đeo khẩu trang đã mở lồng và lùa đàn mèo ra khu rừng ven hồ để thực hiện nghi lễ phóng sinh, theo SCMP.

Khi cửa lồng mở, nhiều con mèo hoảng loạn, trèo lên cây hoặc nhảy thẳng xuống nước trong sợ hãi. Một số người chơi ván chèo gần đó phải vất vả cứu những con mèo kiệt sức đang vật lộn giữa hồ.

Hơn 1.000 con mèo được thả ra khỏi lồng gần khu vực hồ chứa nước được bảo vệ. Ảnh: SCMP.

“Chúng tôi đang chèo ván thì thấy mèo khắp nơi. Có người còn quay phim khi thả chúng. Nhiều con hoảng sợ đến mức lao thẳng xuống hồ”, một nhân chứng kể lại. Người này cho biết nhóm anh đã cứu được ba con mèo, trong khi nhiều con khác biến mất trong nước.

Theo truyền thống Phật giáo, phóng sinh là nghi lễ thả sinh vật về tự nhiên để thể hiện lòng từ bi và tích phúc. Tuy nhiên, sự việc ở hồ Yingzui khiến dư luận tranh cãi dữ dội, bởi hành động này gây nguy cơ tử vong cho động vật và tác động xấu đến môi trường.

Sáng 2/11, các tình nguyện viên bảo vệ động vật đến hiện trường nhưng nhiều con mèo đã chết hoặc trong tình trạng kiệt sức, SCMP cho biết.

Cảnh sát thành phố Thanh Viễn xác nhận có 10 người tham gia nghi lễ, và khoảng 400 con mèo thực sự được thả, mặc dù nhiều nhân chứng cho rằng số lượng thực tế còn lớn hơn nhiều. Phía công an khẳng định nhóm này “không có dấu hiệu phạm pháp” và thực hiện nghi lễ phóng sinh với mục đích cầu phúc, không nhằm hại động vật.

Thông báo chính thức ngay lập tức khiến dân mạng Trung Quốc phẫn nộ. Một số người đặt câu hỏi về nguồn gốc hàng nghìn con mèo, nghi ngờ chúng có thể bị bắt trộm. Nhiều ý kiến chỉ trích việc gọi đây là “phóng sinh”, cho rằng hành động lùa mèo xuống hồ chẳng khác nào tra tấn, không phải cứu độ.

Người chèo ván gần đó quay lại cảnh con mèo hoảng sợ và vật lộn để bơi. Ảnh: SCMP.

Các bình luận phổ biến trên mạng xã hội nhấn mạnh: “Đây không phải nghi lễ tôn giáo đúng nghĩa mà là hành vi ngược đãi động vật đội lốt phóng sinh”.

Đáng chú ý, hồ Yingzui từng xảy ra vụ việc tương tự hồi tháng 8/2023, khi hàng chục con mèo chết sau một lễ phóng sinh khác.

Các tổ chức bảo vệ động vật kêu gọi chính quyền Trung Quốc siết chặt kiểm soát các hoạt động phóng sinh, đồng thời nhấn mạnh rằng lòng từ bi không thể đi đôi với hành động tàn nhẫn. Sự việc tại hồ Yingzui là lời cảnh báo rằng các nghi lễ truyền thống cần được thực hiện có trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho động vật và môi trường.