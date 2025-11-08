Tiệc nướng trên trạm vũ trụ của phi hành gia Trung Quốc

Sáu phi hành gia thuộc hai phi hành đoàn Thần Châu 20 và Thần Châu 21 đã cùng tổ chức một bữa tiệc nướng, được cho là lần đầu tiên diễn ra trong không gian.

Hai phi hành đoàn Thần Châu 20 và Thần Châu 21 tận hưởng tiệc thịt nướng trên Trạm không gian Thiên Cung rạng sáng 4/11. Ảnh: SCMP.

Theo China Daily, phi hành đoàn Thần Châu 21 mang theo lò nướng không khói lên Trạm không gian Thiên Cung để đa dạng thực đơn cho phi hành gia trong các sứ mệnh mới.

Rạng sáng 4/11, hai món đầu tiên mà các phi hành gia được thưởng thức từ chiếc lò nướng mới mang lên trạm là món cánh gà và bít tết.

Trải nghiệm mới được các phi hành gia đón nhận nồng nhiệt. Cánh gà ướp được nướng trong 28 phút trước khi lò được dùng để làm chín bít tết.

Hình ảnh từ đoạn video ghi lại trên trạm không gian cho thấy kỹ sư Wu Fei (32 tuổi), phi hành gia trẻ nhất từng được Trung Quốc đưa vào không gian, mở lò nướng lấy ra khay cánh gà vàng ruộm. “Thơm, đẹp và ngon”, Wu Fei nhận xét món cánh gà nướng.

Theo nhà nghiên cứu Liu Weibo thuộc Trung tâm Huấn luyện và Nghiên cứu Phi hành gia Trung Quốc, việc chế tạo được lò nướng đồ ăn vận hành trên trạm không gian là bước tiến mới của các nhà nghiên cứu trong nỗ lực giúp các phi hành gia “ăn ngon hơn, sống vui hơn” trong quá trình làm việc dài ngày ngoài không gian vũ trụ.

“Người Trung Quốc thích các món ăn nóng, vừa nấu xong. Việc các phi hành gia được ngửi mùi cánh gà nướng, bít tết hay bánh mì giòn do chính tay họ chuẩn bị, điều đó chắc chắn giúp họ vui vẻ hơn trong lúc làm nhiệm vụ”, ông Liu nói.

Ông Liu cũng cho biết lò nướng không khói này là thiết bị đầu tiên trên thế giới có khả năng tự lọc khói triệt để ngay trong quá trình nướng thực phẩm. Với hệ thống hút và làm sạch các loại khí phát sinh trong quá trình nấu, thiết bị có thể hoạt động tới 500 chu kỳ nướng mà không làm phát ra mùi hay khói trong lúc vận hành.

Với sự xuất hiện của chiếc lò nướng này, kể từ nay, các phi hành gia trên Trạm không gian Thiên Cung có thể lựa chọn tới 190 loại thực phẩm khác nhau, gồm rau củ tươi, các loại hạt, bánh ngọt và thịt được chế biến theo cách đa dạng hơn.

Hình ảnh trái đất nhìn từ Trạm không gian Thiên Cung. Ảnh: SCMP.

Phi hành gia trên Trạm không gian Thiên Cung hiện có thể trồng một số loại rau củ. Kể từ sứ mệnh Thần Châu 16, các phi hành gia Trung Quốc đã trồng thành công 7 loại rau củ, như xà lách, cà chua bi và khoai lang, tổng lượng thu hoạch hiện đạt mức 4,5 kg rau củ tươi.

Các thí nghiệm trồng rau củ trên trạm sử dụng chất nền tái chế, phân bón tan chậm và công nghệ tưới vi mao để cung cấp nước và dinh dưỡng cho rau củ trong điều kiện không trọng lực.

Thức ăn cho phi hành gia trên các trạm vũ trụ đã đi từ dạng kem bóp ra từ ống giống như kem đánh răng, cho đến các loại thực phẩm sấy khô và có thể hâm nóng.

Trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), rau củ và trái cây tươi được tiếp tế định kỳ. Năm 2019, các phi hành gia trên trạm ISS từng nướng thành công bánh quy socola trong lò nướng không trọng lực, thời gian nướng bánh mất tới hai giờ.

Bữa tiệc thịt nướng của các phi hành gia Trung Quốc diễn ra chỉ vài giờ trước khi chuyến trở về trái đất của phi hành đoàn Thần Châu 20 bị hoãn lại đột ngột do nghi ngờ tàu vũ trụ va phải mảnh vụn trong không gian.

