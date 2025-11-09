Con người có thể sống đến 150 tuổi?

Hàng loạt công ty Trung Quốc đang giới thiệu các công nghệ và loại thuốc mới với hy vọng có thể giúp con người sống đến 120, thậm chí 150 tuổi.

Chế phẩm procyanidin C1 của công ty Lonvi Biosciences, chứa hợp chất có khả năng tiêu diệt các tế bào lão hóa gây hại. Ảnh: New York Times.

Hồi đầu tháng 9, khi đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc con người “có thể sống tới 150 tuổi”, nhiều người nghĩ đây là viễn cảnh xa vời. Dù vậy, với một số nhà khoa học Trung Quốc, đây không phải điều bất khả thi.

“Sống đến 150 tuổi chắc chắn là điều có thể thực hiện. Trong vài năm tới, điều này sẽ thành sự thật”, ông Lyu Qinghua, giám đốc công nghệ của Lonvi Biosciences - doanh nghiệp đang phát triển thuốc chống lão hóa dựa trên một hợp chất chiết xuất từ hạt nho - nói với New York Times.

Ông Lyu không tin rằng y học hiện đại có thể giúp con người bất tử. Tuy nhiên, ông cho rằng các loại thuốc chống lão hóa đang phát triển nhanh, biến nhiều điều tưởng chừng không thể thành có thể.

“Trong 5-10 năm tới, sẽ không ai còn bị ung thư”, ông lạc quan.

Lĩnh vực nghiên cứu mới nổi

Điều chế thuốc kéo dài tuổi thọ từng bị nghi ngờ, thậm chí bị coi là lừa đảo, Tuy nhiên, trong những năm qua, lĩnh vực này ngày càng được dư luận Trung Quốc quan tâm, nhận được các khoản đầu tư lên đến hàng tỷ USD, mang đến tiềm năng sinh lời.

“Họ đã tiến bộ rất nhanh. Chỉ vài năm trước, họ vẫn chưa có gì trong tay và bị phương Tây bỏ xa”, ông Vadim Gladyshev, giáo sư tại Trường Y Đại học Harvard, người có các công trình tiên phong trong lĩnh vực kéo dài tuổi thọ, nhận xét.

Sau khi tham dự hai hội thảo tại Trung Quốc, ông Gladyshev cho rằng các nhà nghiên cứu nước này “đang bắt kịp rất nhanh”.

Tại một hội thảo mới đây, Rlab - một công ty có trụ sở tại Thượng Hải - mời các khách hàng dùng thử thiết bị được quảng cáo có thể đưa nhiệt độ xuống dưới 120 độ C. Công ty SuperiorMed tại Thành Đô quảng cáo về các “hòn đảo bất tử”, tuy thừa nhận chưa thể hiện thực hóa kế hoạch này.

“Trước đây, không người Trung Quốc nào nhắc đến trường sinh bất lão, chỉ những người Mỹ giàu có nhắc đến điều này. Giờ đây, nhiều người Trung Quốc quan tâm và có tiền để kéo dài tuổi thọ”, ông Gan Yu, người sáng lập công ty khoa học lão hóa TimePie, đơn vị tổ chức hội thảo, chia sẻ.

"Phòng lạnh" do Rlab quảng cáo. Ảnh: New York Times.

Ngoài các doanh nghiệp, hội thảo cũng có những nhà khoa học thảo luận về các phát kiến của mình. Một trong số đó là giáo sư Steve Horvath, người phát minh ra “đồng hồ tuổi” để đo mức độ lão hóa của con người.

Theo giáo sư Horvath, lĩnh vực nghiên cứu kéo dài sự sống từng bị giới khoa học xa lánh do các tuyên bố “hoang đường”. Tình hình giờ đây đã được cải thiện.

“Trong các hội nghị khoa học, không còn ai phát biểu về sự bất tử nữa vì điều này quá phi lý”, ông nói.

Dù vậy, sự bất tử vẫn được sử dụng để làm công cụ marketing. Immortal Dragons, một doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore, quảng cáo các công nghệ bảo quản cơ thể ở nhiệt độ thấp, in 3D nội tạng, thậm chí là thay thế toàn bộ cơ thể.

Cần tiếp tục thử nghiệm

Phòng thí nghiệm của Lonvi tại Thâm Quyến được thành lập năm 2022, sau khi một nhóm nhà khoa học tại Thượng Hải phát hiện hợp chất tự nhiên procyanidin C1 trong hạt nho có thể tăng tuổi thọ của chuột bằng cách tiêu diệt các tế bào lão hóa.

Các cá thể chuột được điều trị bằng loại thuốc mới sống lâu hơn tới 9,4%. Nếu chỉ tính quãng thời gian từ khi sử dụng thuốc, tỷ lệ này lên đến 64,2%.

Nghiên cứu đột phá này được đăng trên tạp chí Nature Metabolism hồi năm 2021. Tới tháng 9 cùng năm, tạp chí đưa ra cảnh báo về “sai sót trong dữ liệu” dù không gỡ bài báo. Tuy nhiên, các nghiên cứu sau đó nhìn chung khẳng định kết quả của nghiên cứu ban đầu là có cơ sở.

Theo ông David Barzilai, chuyên gia người Mỹ về kéo dài tuổi thọ, không phải kết quả nào đúng với chuột cũng đúng với người. Ví dụ, rapamycin được chứng minh có thể kéo dài tuổi thọ của chuột và một số loài động vật khác nhưng hiệu quả đối với người vẫn chưa rõ ràng.

Hạt nho từ lâu đã được coi là thực phẩm có lợi cho sức khỏe tại phương Tây cũng như y học truyền thống Trung Quốc. Lonvi tuyên bố đã chiết xuất được các hợp chất có khả năng tiêu diệt các tế bào lão hóa nhưng chưa chết mà vẫn có khả năng gây hại cho các tế bào khác, cũng như bào chế các hợp chất này thành thuốc. Theo Lonvi, nếu kết hợp thuốc với lối sống khỏe mạnh, con người có thể sống đến 100-120 tuổi.

Phòng thí nghiệm của Lonvi tại Thâm Quyến. Ảnh: New York Times.

Ông David Furnan, chuyên gia lão hóa tại Viện Buck, Đại học Stanford (Mỹ), đánh giá loại thuốc trên “có nhiều triển vọng” nhưng cần thử nghiệm diện rộng. Viện Buck cũng sẽ tham gia thử nghiệm loại thuốc này.

Trong khi đó, ông Yip Tszho, Giám đốc điều hành của Lonvi, cho rằng những người có tiền sẽ không chỉ mua thuốc cho bản thân mà cho cả thú cưng, mang tới tiềm năng lớn.

“Người giàu giống như Tần Thủy Hoàng, mong muốn tìm kiếm sự bất tử, hoặc ít nhất là sự trường sinh”, ông nói.