Trung Quốc tự tin GDP vượt 23.900 tỷ USD trong 5 năm tới

Tuyên bố trên được Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đưa ra tại Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc thường niên tại Thượng Hải.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc tại Thượng Hải. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với các nhà lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp tại Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc thường niên tại Thượng Hải, Thủ tướng Lý Cường cho biết nền kinh tế nước này dự kiến ​​vượt mốc 170.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 23.900 tỷ USD ) trong 5 năm tới, theo Bloomberg.

Ông khẳng định Trung Quốc là thị trường tiềm năng cho các công ty toàn cầu, trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách giảm bớt lo ngại về mất cân bằng thương mại.

Ông nhận định sự tăng trưởng GDP của Trung Quốc thể hiện "những đóng góp mới đáng kể cho tăng trưởng toàn cầu". Và quốc gia này sẽ tập trung "mở rộng nhu cầu nội địa, đặc biệt là thúc đẩy tiêu dùng" để khai thác tiềm năng của thị trường.

Đáng chú ý, Thủ tướng Gruzia Irakli Kobakhidze và Thủ tướng Serbia Duro Macut cũng có mặt trong sự kiện.

Tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường được đưa ra vài ngày sau khi Bắc Kinh và Washington đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại tại Hàn Quốc.

Cụ thể, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý giảm thuế quan và dỡ bỏ kiểm soát xuất khẩu cùng các rào cản thương mại khác sau nhiều tháng căng thẳng.

Trong các chỉ trích về chính sách thuế quan của Mỹ trước đây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho rằng các biện pháp đơn phương và bảo hộ đã tác động nghiêm trọng đến trật tự kinh tế và thương mại quốc tế. Ông nói thêm rằng Trung Quốc sẽ hợp tác với các quốc gia khác để thúc đẩy chuỗi cung ứng, đồng thời giữ nền công nghiệp toàn cầu ổn định và không bị cản trở.

Căng thẳng thương mại cũng ảnh hưởng đến kế hoạch 5 năm tiếp theo của Trung Quốc, khi tuần trước Bắc Kinh cam kết hình thành mô hình phát triển kinh tế dựa vào nhu cầu trong nước và thúc đẩy bởi tiêu dùng.

Theo bản thông báo tuần trước nêu rõ các nguyên tắc cơ bản cho kế hoạch 5 năm 2026-2030, chính phủ nước này tiết lộ kế hoạch tăng đáng kể mức đóng góp của tiêu dùng vào nền kinh tế, tăng chi tiêu cho các dịch vụ công, cũng như nỗ lực thúc đẩy việc làm.

Quyết sách này cho thấy quyết tâm lớn của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc trong việc thúc đẩy tiêu dùng trong thị trường 1,4 tỷ dân, nhằm bù đắp cho việc các quốc gia trên thế giới ngày càng phản đối hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc.