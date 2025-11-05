Trung Quốc tạm hoãn áp thuế 24% với hàng hóa Mỹ

Đây là quyết định được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm tạo thêm dư địa cho các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra tại Busan (Hàn Quốc) tuần trước. Ảnh: Yonhap.

Ngày 5/11, Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết nước này sẽ tạm hoãn áp dụng mức thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa Mỹ trong vòng một năm, song vẫn duy trì mức thuế 10% hiện hành, theo Reuters.

Động thái này được công bố ít ngày sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Busan (Hàn Quốc) tuần trước.

Ủy ban cũng thông báo Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu nông sản lớn nhất thế giới - sẽ gỡ bỏ một số mức thuế lên tới 15% đối với hàng nông sản Mỹ bắt đầu từ ngày 10/11, bao gồm các mặt hàng như đậu tương, ngô và thịt heo.

Trước đó, ngày 1/11, Nhà Trắng cũng đã công bố chi tiết thỏa thuận mà Tổng thống Donald Trump đạt được với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc gặp.

Theo đó, Mỹ sẽ giảm một nửa mức thuế 20% áp lên các hàng hóa Trung Quốc liên quan đến nguồn cung chất fentanyl. Mức thuế mới 10%, áp dụng từ tháng 2, sẽ giúp tổng thuế suất trung bình đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc giảm xuống còn khoảng 47%, so với mức 57% hiện tại.

Con số này bao gồm 25% thuế quan được áp trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, cùng mức thuế "đối ứng" 10% được ban hành từ tháng 4 và các thuế suất tối huệ quốc (MFN) đã có trước đó.

Đồng thời, Trung Quốc đồng ý tạm dừng một năm việc áp dụng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và nam châm, vốn là công cụ gây sức ép mạnh nhất của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại. Bắc Kinh cũng tạm dừng toàn bộ thuế trả đũa đã công bố kể từ ngày 4/3, bao gồm thuế với thịt gà, lúa mì, ngô, bông, lúa miến, đậu tương, thịt heo, thịt bò, thủy sản, trái cây, rau củ và các sản phẩm sữa của Mỹ.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ gỡ bỏ các biện pháp phi thuế quan, trong đó có việc xóa tên các công ty Mỹ khỏi danh sách "thực thể không đáng tin cậy", còn chính quyền của Tổng thống Trump đồng ý tạm dừng một năm kế hoạch mở rộng danh sách các công ty bị cấm mua hàng công nghệ của Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị sản xuất chip bán dẫn.

Cùng với đó là các cam kết mua đậu nành Mỹ, siết chặt hoạt động buôn bán fentanyl từ phía Trung Quốc, trong khi Mỹ tạm dừng phí cảng mới với tàu Trung Quốc.