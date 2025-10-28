Mỹ có thể dừng áp thuế 100% với Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ tiết lộ khuôn khổ thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc bao gồm kế hoạch tạm dừng đề xuất áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/11.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong cuộc phỏng vấn với CBS News rằng đe dọa áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc của ông Trump “gần như đã được gỡ bỏ”, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Bắc Kinh sẽ tăng mạnh mua đậu tương và hoãn áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm quy mô lớn.

Tuy vậy, ông khẳng định Washington sẽ không thay đổi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hiện hành nhằm vào Trung Quốc.

“Tôi cho rằng nguy cơ áp thuế 100% đã được loại bỏ, cũng như khả năng Trung Quốc ngay lập tức triển khai một cơ chế kiểm soát xuất khẩu toàn cầu”, ông Bessent nói.

Trong cuộc trả lời ABC News, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng tiết lộ Trung Quốc nhiều khả năng sẽ hoãn quy định hạn chế xuất khẩu đất hiếm thêm khoảng 1 năm để xem xét lại.

Theo ông Bessent, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang hướng tới một thỏa thuận toàn diện nhằm kéo dài thỏa thuận đình chiến thuế quan, giải quyết tranh cãi liên quan đến TikTok, và duy trì chuỗi cung ứng nam châm đất hiếm - thành phần then chốt cho sản xuất chip bán dẫn, động cơ phản lực và nhiều công nghệ tiên tiến khác.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo sẽ đánh thuế bổ sung 100% lên toàn bộ hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, dự kiến có hiệu lực từ 1/11, đồng thời áp dụng kiểm soát nghiêm ngặt đối với mọi phần mềm quan trọng nhằm siết chặt chuỗi cung ứng công nghệ.

Ông Bessent cho biết trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia, các cuộc đàm phán giữa ông và Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong cùng đặc phái viên thương mại Lý Thành Cương đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Theo đó, Trung Quốc sẽ hoãn lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm thêm 1 năm, trong khi hai bên tiếp tục đàm phán để đạt đồng thuận lâu dài.

Phát biểu với báo giới, ông Lý Thành Cương xác nhận hai bên đã đạt được “sự đồng thuận bước đầu” sau nhiều vòng thương lượng căng thẳng, và đang chờ sự phê chuẩn nội bộ để chính thức hóa thỏa thuận.

Diễn biến này diễn ra ngay trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 30/10 bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Gyeongju (Hàn Quốc). Đây cũng là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2019.

Ông Trump bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ đạt thỏa thuận bao quát từ thương mại, năng lượng hạt nhân cho đến an ninh toàn cầu, đồng thời cho biết sẽ nêu vấn đề Trung Quốc tiếp tục mua dầu từ Nga trong cuộc gặp này.

Về phần mình, Bắc Kinh khẳng định có quyền hợp pháp duy trì quan hệ kinh tế - thương mại bình thường với mọi quốc gia, bao gồm cả Nga, đồng thời chỉ trích Washington vì “gây sức ép mang tính đơn phương, cưỡng ép và bắt nạt kinh tế” khi tìm cách ngăn Trung Quốc nhập khẩu dầu Nga.

Từ năm 2022, Nga đã vươn lên trở thành một trong những nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho cả Trung Quốc và Ấn Độ. Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây không nên gây áp lực với Bắc Kinh hay New Delhi, cho rằng đó là âm mưu nhằm kìm hãm tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi.