Mỹ - Trung khởi động vòng đàm phán tại Kuala Lumpur

Mỹ và Trung Quốc khởi động vòng đàm phán tại Malaysia nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại về các vấn đề từ thuế quan, đất hiếm đến đậu nành.

Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới tại Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: Tân Hoa Xã.

Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới tại Kuala Lumpur (Malaysia), mở đường cho khả năng diễn ra cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo SCMP.

Ngày 23/10, Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận 2 bên sẽ thảo luận các vấn đề then chốt trong quan hệ kinh tế cũng như thương mại song phương giữa Trung Quốc và Mỹ.

Cuộc gặp tại thủ đô Malaysia đánh dấu lần gặp trực tiếp thứ 5 giữa ông Hà và ông Bessent kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump leo thang cuộc chiến thương mại vào tháng 4.

Trong những tuần gần đây, quan hệ song phương Mỹ - Trung Quốc trải qua nhiều biến động mạnh, song cuộc đàm phán lần này, diễn ra sau một cuộc gọi video giữa ông Hà và ông Bessent cách đây một tuần, có thể mở ra cơ hội giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa 2 bên.

Theo đó, sau ngày 9/10, căng thẳng 2 nước trở nên leo thang khi Bắc Kinh tuyên bố siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, khoáng sản thiết yếu trong sản xuất hàng công nghệ cao và cả trong lĩnh vực quốc phòng.

Ông Trump lập tức đe dọa tăng thêm 100% thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1/11. Trong khi đó, thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời giữa 2 nước sẽ hết hạn vào tháng tới.

Căng thẳng sau đó có phần giảm nhẹ khi ông Trump "trở nên dịu giọng" và tuyên bố mức thuế đó "không thể duy trì lâu dài".

Tuy nhiên, Reuters mới đây đưa tin Washington đang cân nhắc một kế hoạch nhằm hạn chế hàng loạt sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc có sử dụng phần mềm của Mỹ, từ máy tính xách tay đến động cơ phản lực.

"Tất cả các lựa chọn đều đang được cân nhắc", ông Bessent nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business Network ngày 22/10, đồng thời bày tỏ hy vọng 2 bên có thể giải quyết một phần bất đồng trong cuối tuần này, để các nhà lãnh đạo có thể bước vào cuộc gặp với tâm thế tích cực hơn.

Ông bày tỏ sự đáng tiếc nếu lãng phí cuộc gặp trực tiếp đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump chỉ để tháo gỡ những vướng mắc cũ, thay vì hướng đến một cuộc đối thoại mang tính xây dựng hơn giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp nhau bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc.

Ông Trump cũng bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đàm phán và xác nhận 2 nhà lãnh đạo đã lên lịch cho một cuộc gặp "khá dài", đồng thời cho biết cuộc thảo luận có thể bao gồm cả vấn đề đậu nành, mặt hàng mà Trung Quốc đã ngưng nhập khẩu từ Mỹ trong tháng 9.

Tuy nhiên, trước thềm cuộc gặp, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo mở cuộc điều tra về tính tuân thủ của Trung Quốc trong Thỏa thuận Thương mại Giai đoạn 1.

Gần đây nhất, Phó thủ tướng Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã gặp nhau tại Madrid (Tây Ban Nha) vào tháng 9, khi hai bên được cho là đã đạt được “khuôn khổ” cho một thỏa thuận liên quan đến TikTok. Trước đó, họ cũng đã có cuộc gặp mặt tại Stockholm (Thụy Điển) vào cuối tháng 7, London vào tháng 6 và Geneva vào tháng 5.