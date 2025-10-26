Mỹ - Trung thống nhất khuôn khổ cho cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một khuôn khổ "rất thành công" cho Hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Cuộc thảo luận giữa các quan chức cấp cao Mỹ - Trung diễn ra tốt đẹp, tạo tiền đề cho cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Đại diện Thương mại Jamieson Greer đã gặp Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Trưởng đoàn đàm phán thương mại Lý Thành Cương bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Kuala Lumpur (Malaysia), trong vòng đàm phán trực tiếp thứ 5.

Phát biểu trước báo giới sáng 26/10 (giờ địa phương), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết 2 bên đã trao đổi về vấn đề mua bán nông sản, TikTok, fentanyl, thương mại, đất hiếm và quan hệ song phương nói chung.

Ông mô tả các cuộc thảo luận "mang tính xây dựng, toàn diện và sâu sắc", tạo tiền đề tích cực cho cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo, theo Bloomberg.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin tưởng sẽ đạt được một thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi các quan chức kinh tế cấp cao của 2 nước kết thúc 2 ngày thảo luận nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại, theo Reuters.

Vị Tổng thống cũng gợi ý khả năng có các cuộc gặp tiếp theo với ông Tập trong tương lai. "Chúng tôi đã thống nhất sẽ gặp nhau tại Trung Quốc và tại Mỹ, có thể ở Washington hoặc Mar-a-Lago", ông nói.

Ông Trump đã đến Malaysia ngày 26/10, mở đầu chuyến công du đầu tiên đến khu vực Đông Nam Á trong nhiệm kỳ thứ 2. Tại sân bay, ông được Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đón tiếp và chứng kiến lễ ký tuyên bố hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia.

Trong chuyến đi, Tổng thống Mỹ dự kiến có các cuộc họp song phương tại Malaysia, sau đó là Nhật Bản và Hàn Quốc - nơi ông và Chủ tịch Tập sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC.

Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump kỳ vọng cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ mang lại "một thỏa thuận toàn diện" và đây cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Trong khi Nhà Trắng đã chính thức công bố cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, Bắc Kinh hiện vẫn chưa xác nhận liệu cuộc gặp có diễn ra hay không.

Trong năm nay, Mỹ và Trung Quốc đã trao đổi ít nhất 3 lần và ông Trump khẳng định cuộc đối thoại trực tiếp là cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề như thuế quan, hạn chế xuất khẩu, thương mại nông sản, buôn bán fentanyl cũng như các vấn đề địa chính trị như Đài Loan (Trung Quốc) và chiến tranh Ukraine.

Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Mỹ sẽ không từ bỏ sự ủng hộ đối với Đài Loan (Trung Quốc) để đổi lấy lợi ích thương mại với Trung Quốc.

Căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã leo thang trong vài tuần qua, trong bối cảnh thỏa thuận đình chiến mong manh, vốn đạt được sau vòng đàm phán đầu tiên tại Geneva hồi tháng 5 và được gia hạn vào tháng 8, không thể ngăn cả 2 bên áp thêm lệnh trừng phạt mới.

Mới đây, chính quyền ông Trump xem xét việc chặn xuất khẩu các sản phẩm tích hợp phần mềm sang Trung Quốc, từ máy tính xách tay đến động cơ phản lực.

Một ngày trước khi vòng đàm phán bắt đầu, Mỹ cũng đã mở cuộc điều tra thuế quan mới về việc Trung Quốc "không tuân thủ rõ ràng" Thỏa thuận Thương mại Giai đoạn 1.

Cuộc điều tra về hành vi thương mại không công bằng được xem là một công cụ bổ sung trong chiến lược đối phó của ông Trump nhắm vào Bắc Kinh.