Tổng thống Trump ký sắc lệnh giảm thuế cho hàng Trung Quốc

Tổng thống Trump đã ký lệnh hành pháp giảm thuế nhập khẩu liên quan đến fentanyl từ Trung Quốc xuống còn 10%, thực hiện cam kết trong thỏa thuận thương mại đạt được với ông Tập trước đó.

Ngày 5/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp chính thức giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến fentanyl từ Trung Quốc, từ mức 20% xuống còn 10%, theo Bloomberg.

Mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 10/11, đánh dấu bước đi đầu tiên trong việc thực thi thỏa thuận thương mại tạm thời mà ông Trump đạt được với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 10.

Theo sắc lệnh, Trung Quốc cam kết thực hiện “các biện pháp đáng kể nhằm chấm dứt dòng chảy fentanyl vào Mỹ”, bao gồm việc “ngừng vận chuyển một số hóa chất được chỉ định sang Bắc Mỹ và kiểm soát nghiêm ngặt việc xuất khẩu các hóa chất khác đến mọi điểm đến trên toàn cầu”.

Ông Trump nói rằng việc giảm thuế là một phần trong nỗ lực chung nhằm đối phó với tình trạng buôn bán ma túy xuyên biên giới.

“Trung Quốc đã cam kết sẽ thực hiện các bước đi cụ thể. Nếu họ không thực hiện, tôi có thể điều chỉnh lại sắc lệnh này khi cần thiết”, ông Trump nêu rõ trong văn bản. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ tiếp tục giám sát việc Trung Quốc triển khai các cam kết.

Quyết định giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc là thành quả từ thỏa thuận thành công giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập. Ảnh: Reuters.

Việc giảm thuế này được xem là một nhượng bộ quan trọng của Washington trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại kéo dài một năm giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo Bloomberg.

Cùng ngày, Bắc Kinh cũng thông báo tạm đình chỉ thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa Mỹ trong một năm và dỡ bỏ một phần thuế nông sản.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẽ thiết lập “các tiêu chí định lượng chặt chẽ” để đánh giá việc Trung Quốc thực hiện cam kết. “Chúng tôi sẽ xem xét lại trong 6 hoặc 12 tháng tới. Nếu không đạt yêu cầu, mức thuế có thể tăng trở lại”, ông Bessent nói với Fox News.

Ông Trump cho biết ông dự kiến thăm Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026 và sau đó mời Chủ tịch Tập tới Washington, coi đây là các cột mốc quan trọng nhằm duy trì sự ổn định tạm thời trong quan hệ song phương.