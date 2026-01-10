Ông Trump tuyên bố giành Greenland bằng mọi giá

Tổng thống Mỹ tiếp tục đưa ra tuyên bố “rắn” về việc giành quyền kiểm soát Greenland tại cuộc họp ở Nhà Trắng với các lãnh đạo ngành dầu khí Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, Mỹ, ngày 8/12/2025. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày 9/1 (giờ địa phương) tiếp tục gia tăng các tuyên bố cứng rắn nhằm vào Greenland, khẳng định Washington “sẽ hành động, dù họ có muốn hay không”.

Tuyên bố này được ông Trump đưa ra trong cuộc họp với các lãnh đạo ngành dầu khí Mỹ tại Nhà Trắng. Ông Trump lập luận: “Nếu chúng ta không hành động, các siêu cường đối thủ sẽ chiếm Greenland. Chúng ta sẽ không để các siêu cường này trở thành láng giềng của mình”.

Ông Trump nhấn mạnh: “Vì vậy, chúng ta sẽ phải làm điều gì đó đối với Greenland, theo cách nhẹ nhàng hoặc theo cách khó khăn”.

Những phát biểu mới của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và các đồng minh NATO, trong đó có Đan Mạch. Những căng thẳng này liên quan trực tiếp đến các phát ngôn và nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm giành quyền kiểm soát Greenland. Mong muốn của ông Trump vốn đã bị cả Đan Mạch và Greenland bác bỏ dứt khoát.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen gần đây đã cảnh báo rằng nếu Mỹ tấn công vào Greenland, điều đó sẽ đồng nghĩa với sự chấm dứt của liên minh NATO và cấu trúc an ninh hậu Thế chiến II. Dù vậy, ông Trump khẳng định Mỹ vẫn luôn ủng hộ liên minh quân sự này.

“Nếu không có tôi, các vị đã không còn NATO vào thời điểm này. Chúng ta sẽ không cho phép các siêu cường đối thủ của Mỹ chiếm Greenland, nhưng đó là điều sẽ xảy ra nếu chúng ta không hành động”, ông Trump nói trong cuộc họp.

Ông Trump từ lâu đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến Greenland, lần đầu ông công khai nêu ý tưởng mua lại vùng lãnh thổ này là từ năm 2019, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Đề xuất khi đó nhanh chóng vấp phải sự phản đối từ các lãnh đạo Đan Mạch và Greenland.

Trong những tuần gần đây, ông Trump tiếp tục khơi lại chủ đề này, đặc biệt sau vụ Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng phu nhân.

The Guardian nhận định những diễn biến gần đây phản ánh lập trường ngày càng cứng rắn của Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo cho biết Mỹ “rất cần” Greenland như một yêu cầu cấp thiết đối với an ninh quốc gia.

Trong khi đó, người dân Greenland nhiều lần bày tỏ sự phản đối việc trở thành một phần của Mỹ. Theo một cuộc thăm dò năm 2025, 85% dân số Greenland bác bỏ ý tưởng này. Các khảo sát cũng cho thấy chỉ 7% người Mỹ ủng hộ khả năng Mỹ tiến hành một cuộc can thiệp quân sự vào Greenland.