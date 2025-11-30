Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung Quốc siết quản lý tiền ảo

  Chủ nhật, 30/11/2025 14:29 (GMT+7)
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh tiền ảo, bao gồm cả stablecoin, không được công nhận là tiền tệ hợp pháp bởi những rủi ro về mặt tài chính mà chúng có thể mang lại.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết sẽ siết chặt các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo. Ảnh: Reuters.

Ngày 29/11 (giờ địa phương), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tái khẳng định lập trường cứng rắn đối với tiền ảo, đồng thời cảnh báo sự trở lại của tình trạng đầu cơ và tuyên bố sẽ mạnh tay xử lý các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến stablecoin, theo Reuters.

Trong một cuộc họp phối hợp về quản lý tiền ảo diễn ra trước đó, PBOC cho biết gần đây, các hoạt động đầu cơ tiền mã hóa gia tăng do nhiều yếu tố, đặt ra những thách thức mới cho công tác kiểm soát rủi ro.

"Tiền ảo không có địa vị pháp lý như tiền pháp định và không thể được sử dụng làm phương tiện thanh toán hợp pháp trên thị trường", PBOC nhấn mạnh, đồng thời cho biết các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính phi pháp.

PBOC đặc biệt bày tỏ lo ngại về stablecoin, bởi các tài sản này không đáp ứng yêu cầu về nhận diện khách hàng và kiểm soát chống rửa tiền. Ngân hàng trung ương này cảnh báo stablecoin có nguy cơ bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, lừa đảo và chuyển tiền xuyên biên giới trái phép.

Giới chức Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường trấn áp các hoạt động tài chính phi pháp liên quan, nhằm duy trì ổn định kinh tế và tài chính.

Hồi tháng 10, Thống đốc PBOC Pan Gongsheng cho biết ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mạnh tay với hoạt động vận hành và đầu cơ tiền ảo trong nước.

Bên cạnh đó, việc theo dõi sát sao và đánh giá linh hoạt sự phát triển của các stablecoin ở nước ngoài cũng được triển khai.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), nơi đã thiết lập khuôn khổ quản lý stablecoin, các cơ quan chức năng vẫn chưa cấp phép cho bất kỳ đơn vị phát hành nào. Trong khi ở Trung Quốc đại lục, giao dịch tiền mã hóa đã bị cấm từ năm 2021.

Thực tế, hoạt động khai thác Bitcoin được cho là đang "âm thầm hồi sinh" tại Trung Quốc dù bị cấm 4 năm trước. Hiện, cả thợ đào cá nhân lẫn doanh nghiệp đều tận dụng nguồn điện giá rẻ và sự bùng nổ trung tâm dữ liệu tại một số tỉnh giàu năng lượng để khai thác đồng tiền số lớn nhất thế giới này.

