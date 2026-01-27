Trung Quốc siết quản lý đảng trong quân đội sau vụ Trương Hữu Hiệp

Quân ủy Trung ương Trung Quốc ban hành quy định mới về công tác bầu cử của các tổ chức đảng trong quân đội sau khi hai tướng cấp cao đang bị điều tra với cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Theo thông cáo ngày 25/1, Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho biết các quy định mới nhằm chuẩn hóa việc bầu đại biểu và tổ chức đảng ở mọi cấp trong quân đội, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/2, Tân Hoa Xã đưa tin.

Mục tiêu là hoàn thiện hệ thống bầu cử, tăng cường thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng trong quân đội.

Quân ủy Trung ương nhấn mạnh, quy định mới có ý nghĩa then chốt trong việc củng cố vai trò lãnh đạo của đảng và công tác xây dựng đảng trong lực lượng vũ trang, tạo nền tảng tổ chức vững chắc để thúc đẩy các nỗ lực hướng tới “mục tiêu trăm năm” xây dựng quân đội Trung Quốc hiện đại.

Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập. Ảnh: Reuters.

Động thái này được công bố chỉ một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo mở cuộc điều tra đối với hai thành viên Quân ủy Trung ương là Phó chủ tịch Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập, với nghi vấn “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật” - cụm từ thường gắn với các vụ án tham nhũng.

Ngày 26/1, báo Quân Giải phóng - cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương - tiếp tục đăng bài xã luận trang nhất, khẳng định nguyên tắc “thân phận không có quyền miễn trừ, công lao không phải phiếu giảm tội”, nhấn mạnh quyết tâm chống tham nhũng tuyệt đối không do dự, không mềm lòng khiến một số ít phần tử tham nhũng không thể gây sóng gió.

Bài viết điểm lại nhiều vụ án chống tham nhũng trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời nêu bật quyết tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong việc quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh. Với tinh thần sẵn sàng “đắc tội với hàng nghìn, hàng vạn người nhưng không phụ 1,4 tỷ nhân dân” và quyết tâm “cạo xương trị độc, chặt tay cứu thân”, chiến dịch chấn chỉnh tác phong, kỷ luật và chống tham nhũng được đẩy lên tầm cao mới.

Theo bài báo, hàng loạt “hổ lớn” ẩn mình sâu đã bị xử lý, nhiều “ruồi nhặng” xâm hại lợi ích của quần chúng và cán bộ, chiến sĩ bị trừng trị nghiêm khắc. Cường độ, quyết tâm và hiệu quả của công cuộc chống tham nhũng được đánh giá là mạnh mẽ và chưa từng có tiền lệ.

Bài viết cũng lập luận rằng, loại bỏ tham nhũng càng nhanh thì đội ngũ càng trong sạch, sức sống mới càng sớm hình thành thì thắng lợi càng đến gần. Vòng tuần hoàn lành mạnh “trừ tham nhũng - sinh sức sống - giành thắng lợi” từng giúp Quân Giải phóng Nhân dân, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, lật đổ sự thống trị của Quốc Dân đảng và đón chào sự ra đời của nước Trung Quốc mới.

Nhắc lại phát biểu của ông Tập Cận Bình, bài báo khẳng định trong bối cảnh tình hình vẫn “hết sức nghiêm trọng và phức tạp”, cuộc đấu tranh chống tham nhũng không được quay đầu, không được lơi lỏng hay mềm mỏng, “kèn xung phong” phải được thổi vang không ngừng, bởi bất kỳ sự do dự hay bỏ dở nửa chừng nào cũng đều là sai lầm mang tính lật đổ.