Quân đội Trung Quốc tuyên bố quyết tâm 'đánh và thắng' tham nhũng

Nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc khẳng định lập trường không khoan nhượng trong cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội, nhấn mạnh “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát binh sĩ tại Hong Kong (Trung Quốc) trong một sự kiện năm 2017. Ảnh: Reuters.

Nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân (PLA Daily) là cơ quan ngôn luận của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Bài đăng trên PLA Daily ngày 24/1 tuyên bố quyết tâm “đánh và thắng” của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương Trung Quốc trong cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội.

Thông điệp được đưa ra ngay sau khi Bắc Kinh thông báo điều tra hai tướng lĩnh cấp cao trong quân đội nước này. Ngày 24/1, nhà chức trách Trung Quốc thông báo mở cuộc điều tra đối với hai quan chức cấp cao trong quân đội là Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Ông Trương Hựu Hiệp là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ông Lưu Chấn Lập là Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương.

Theo PLA Daily, quyết định điều tra hai quan chức này do Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra. Quyết định thể hiện rõ lập trường nhất quán trong cuộc chiến chống tham nhũng, đó là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ sót, không dung thứ”.

Bài đăng trên PLA Daily nhấn mạnh quyết tâm bền bỉ của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương Trung Quốc trong cuộc đấu tranh này, đồng thời tái khẳng định bất kể ai, dù giữ cương vị nào, mọi hành vi tham nhũng đều sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Cuộc điều tra đối với hai quan chức cấp cao trong quân đội Trung Quốc được xem là kết quả quan trọng của chiến dịch chống tham nhũng, đồng thời là minh chứng cho quyết tâm và sức mạnh của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Cuộc điều tra có ý nghĩa lớn đối với việc giành thắng lợi trong “trận chiến gian nan, lâu dài và toàn diện” nhằm chống tham nhũng.

PLA Daily cho rằng, với tư cách là lãnh đạo cấp cao của Đảng và quân đội, ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập đã “phản bội nghiêm trọng” sự tin cậy của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, làm tổn hại hệ thống trách nhiệm tối cao đặt dưới quyền Chủ tịch Quân ủy Trung ương; đồng thời làm trầm trọng thêm các vấn đề chính trị và tham nhũng, đe dọa sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với lực lượng vũ trang và nền tảng cầm quyền của Đảng.

Bài xã luận cũng nhấn mạnh rằng những hành vi vi phạm của ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập làm tổn hại hình ảnh, uy tín của lãnh đạo Quân ủy Trung ương, phá hoại nền tảng chính trị - tư tưởng trong toàn quân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc xây dựng lòng trung thành chính trị, môi trường chính trị và năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Theo PLA Daily, việc điều tra hai tướng lĩnh sẽ giúp quân đội Trung Quốc “tự đổi mới một cách toàn diện”, tạo động lực mạnh mẽ cho mục tiêu xây dựng quân đội hùng mạnh.

“Quân đội càng quyết liệt chống tham nhũng thì càng trong sạch, vững mạnh và có năng lực tác chiến cao hơn; tham nhũng càng bị loại bỏ triệt để thì lực lượng vũ trang càng tự tin, đủ năng lực hoàn thành các mục tiêu”, bài xã luận viết.

Bài báo nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo vững chắc của Trung ương Đảng, quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện trì trệ và tham nhũng, xứng đáng là lực lượng vũ trang mà Đảng và nhân dân có thể tin cậy.

Bài xã luận kêu gọi toàn quân thúc đẩy quản trị Đảng và quản trị quân đội nghiêm ngặt trên mọi phương diện, với tiêu chuẩn cao hơn và các biện pháp thiết thực hơn; tiếp tục “đưa quyền lực vào trong thể chế”, triệt tiêu tận gốc môi trường và điều kiện phát sinh tham nhũng.

Sau cùng, PLA Daily đưa ra thông điệp của Quân ủy Trung ương yêu cầu cán bộ, đảng viên trong quân đội, đặc biệt là những người giữ chức vụ cao, phải củng cố lý tưởng, tăng cường liêm chính, chấn chỉnh tác phong; kiên quyết thực hiện các quyết sách và kế hoạch lớn của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Chủ tịch Tập Cận Bình; đồng thời tăng tốc xây dựng quân đội đẳng cấp thế giới.