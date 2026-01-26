Trung Quốc diệt hàng loạt 'hổ lớn' trong Quân ủy Trung ương

5 trên 7 thành viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc bị điều tra trong hơn 3 năm qua, phản ánh lập trường không khoan nhượng trong cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội của Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) đứng giữa hai thành viên trong Quân ủy Trung ương Trung Quốc hồi cuối tháng 12/2025. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo điều tra hai quan chức cấp cao trong quân đội là Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Trong 3 năm qua, chiến dịch "đả hổ" của Chủ tịch Tập Cận Bình đã quét qua hàng loạt tướng lĩnh cấp cao nhất của quân đội Trung Quốc. Sau các cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc, Ngụy Phượng Hòa và các cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC) như Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, tiêu điểm mới nhất của cuộc điều tra là đương kim Phó Chủ tịch CMC Hà Vệ Đông.

Tuy nhiên, ông Trương Hựu Hiệp là trường hợp đặc biệt gây chú ý, bởi ông là một trong những lãnh đạo quân đội đương nhiệm cấp cao nhất bị điều tra. Ông Trương giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ông Lưu Chấn Lập là Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương.

Quân ủy Trung ương Trung Quốc nhiệm kỳ hiện tại bắt đầu từ sau Đại hội Đảng lần thứ 20 năm 2022 với 7 thành viên. Ông Tập làm chủ tịch, 2 phó chủ tịch và 4 thành viên khác.

Ông Trương Hựu Hiệp là Phó chủ tịch thứ 2 bị điều tra trong những tháng gần đây. Trước đó, hồi tháng 10/2025, 8 vị tướng cấp cao bị khai trừ khỏi đảng vì tội tham nhũng, trong đó có cựu Phó chủ tịch Hà Vệ Đông và Đô đốc hải quân Miêu Hoa.

Ông Hà Vệ Đông từng làm việc tại các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang vào cuối những năm 1990. Ông gia nhập Quân ủy Trung ương sau khi chỉ huy Quân khu phía đông tại tỉnh Phúc Kiến. Năm 2022, ông được thăng chức trực tiếp lên phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, bỏ qua bước thông thường là phục vụ trong Ủy ban Trung ương gồm 205 thành viên.

Ông Hà (phải) và ông Trương (trái) - cả hai phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc được bổ nhiệm trong Đại hội 20 - đều bị điều tra. Ảnh: Reuters.

Với những thay đổi chấn động này, hiện tại, Quân ủy Trung ương Trung Quốc chỉ còn lại hai thành viên là ông Tập và ông Trương Thăng Dân.

Nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân cho biết sau các biện pháp mạnh tay đối với ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập, Đảng đang tiến tới việc "thúc đẩy sự trẻ hóa của Quân đội Giải phóng Nhân dân và tạo động lực mạnh mẽ để xây dựng một lực lượng quân sự hùng mạnh".

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu 5 vị trí đang bỏ trống có được thay thế sớm hay không.

Ông Trương Hựu Hiệp - 75 tuổi - gia nhập quân đội năm 1968 và là một trong số ít các sĩ quan cấp cao có kinh nghiệm chiến đấu. Ông thăng tiến qua các cấp bậc và gia nhập Quân ủy Trung ương cuối năm 2012 khi công cuộc hiện đại hóa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang được đẩy mạnh.

Là một trong hai phó chủ tịch, ông đóng vai trò then chốt trong việc đưa ra các quyết định quân sự, đồng thời giám sát những hoạt động quân sự, huấn luyện và mua sắm vũ khí.

Trong khi đó, ông Lưu Chấn Lập - 61 tuổi - chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động liên hợp, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Lần cuối cùng ông Trương và ông Lưu xuất hiện trước công chúng là ngày 22/12/2025, khi họ dự một buổi lễ của Quân ủy Trung ương phong hàm tướng cho hai sĩ quan cấp cao.