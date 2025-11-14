Trung Quốc phát hiện mỏ vàng nghìn tấn lớn nhất lịch sử

Mỏ vàng ở Liêu Ninh được xác nhận sở hữu hơn 1.444 tấn vàng, trở thành mỏ đơn thể lớn nhất Trung Quốc, hứa hẹn củng cố dự trữ chiến lược và thúc đẩy phục hồi kinh tế vùng Đông Bắc.

Ngày 14/11, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố xác định thành công mỏ vàng Đại Đông Câu (Dadonggou) tại tỉnh Liêu Ninh - mỏ vàng đơn thể đầu tiên của nước này có trữ lượng đạt cấp nghìn tấn, đánh dấu bước ngoặt lớn của ngành địa chất Trung Quốc kể từ năm 1949, theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Theo thông báo, mỏ Đại Đông Câu sở hữu trữ lượng vàng lên tới 1.444 tấn, với hàm lượng trung bình khoảng 0,56 gram/tấn. Đây được đánh giá là mỏ vàng nghèo về hàm lượng nhưng có quy mô siêu lớn, đủ điều kiện khai thác thương mại trong thời gian dài.

Phát hiện mỏ vàng trữ lượng khủng bên dưới ngôi làng ở Liêu Ninh. Ảnh: Tập đoàn Địa chất và Khoáng sản Liêu Ninh.

Phát hiện này được nhận định sẽ củng cố đáng kể dự trữ vàng chiến lược của Trung Quốc, đồng thời nâng cao vị thế của nước này trên bản đồ sản xuất vàng thế giới.

Theo Global Times, dấu hiệu khoáng hóa vàng ở khu vực Đại Đông Câu xuất hiện lần đầu năm 1983 khi Đội Địa chất số 5 của Tập đoàn Địa chất và Khoáng sản Liêu Ninh tiến hành khảo sát sơ bộ. Khi đó, các phép đo địa chất và khoan thử chỉ cho thấy trữ lượng ước tính hơn 21 kg - quá nhỏ để đưa vào khai thác.

Đến giai đoạn 1989-1990, công tác thăm dò tiếp tục được mở rộng. Nhóm chuyên môn phát hiện thêm 109 dải khoáng hóa trên bề mặt, nhưng trữ lượng vẫn chỉ được ước tính khoảng 207 kg. Với hàm lượng thấp, công nghệ hạn chế và quy mô nhỏ, quá trình thăm dò phải tạm dừng trong nhiều năm.

Chuyển biến quan trọng chỉ xuất hiện từ năm 2009 đến 2015, khi các kỹ sư địa chất áp dụng phương pháp tiếp cận mới: đánh giá lại toàn diện cấu trúc địa chất khu vực, thay vì chỉ tập trung vào các thân quặng lộ thiên.

Nghiên cứu chuyên sâu chỉ ra rằng các dải đá chứa vàng rời rạc trên bề mặt thực chất thuộc cùng một thể khoáng hóa thống nhất, tạo thành đới quặng kéo dài 3 km theo hướng đông - tây và rộng 1,5 km theo hướng bắc - nam.

Bước sang năm 2024, khi được Liêu Ninh xác định là nhiệm vụ khoa học - kỹ thuật trọng điểm cấp tỉnh, dự án được tái khởi động với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Gần 1.000 nhân viên kỹ thuật được huy động, giúp rút ngắn thời gian khảo sát từ dự kiến 3 năm xuống còn 15 tháng.

Kết quả thăm dò mới nhất xác định toàn bộ khu vực mỏ có 2,5 tỷ tấn quặng, trong đó trữ lượng vàng vượt 1.444 tấn.

Báo cáo đánh giá khả thi kinh tế cho thấy dự án Đại Đông Câu có triển vọng sinh lời rõ rệt, trở thành nguồn bổ sung quan trọng cho kho dự trữ vàng quốc gia trong bối cảnh nhu cầu vàng toàn cầu tăng mạnh và các nước lớn đẩy mạnh mua vào.

Giới địa chất nhận định thành tựu tại Đại Đông Câu là bước tiến lớn của công nghệ thăm dò sâu, mở ra hướng tiếp cận mới trong khai thác nguồn lực ở những khu vực từng được coi là “cạn tiềm năng”.

Với trữ lượng khổng lồ, mỏ Đại Đông Câu được kỳ vọng giúp Liêu Ninh và toàn vùng Đông Bắc - nơi từng là “cái nôi công nghiệp nặng” - phục hồi đà tăng trưởng, hình thành trung tâm công nghiệp vàng mới và hỗ trợ chiến lược tái sinh khu vực bằng các ngành khai khoáng hiện đại.