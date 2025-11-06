Campuchia dự kiến gửi một phần vàng tại Trung Quốc

Phnom Penh dự kiến sẽ gửi vàng dự trữ của mình tại Trung Quốc, trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực biến nước này thành trung tâm giao dịch và lưu trữ vàng tầm cỡ quốc tế.

Trụ sở Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE). Ảnh: EPA.

Ngân hàng Trung ương Campuchia sẽ trở thành một trong những quốc gia đầu tiên gửi một phần vàng dự trữ tại kho vàng thuộc Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) nằm tại khu thương mại tự do ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, theo báo cáo của Bloomberg.

Báo cáo cũng lưu ý rằng một số ngân hàng trung ương khác (chưa được nêu tên) đã bày tỏ sự quan tâm đến việc lưu trữ vàng tại Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, Ngân hàng trung ương Campuchia nắm giữ khoảng 54 tấn vàng, chiếm khoảng 25% trong tổng số 26 tỷ USD dự trữ ngoại hối của nước này.

Theo giới quan sát, kế hoạch này của Campuchia không phải là điều bất ngờ lớn, bởi Trung Quốc là một đồng minh kinh tế quan trọng. Thông qua Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, các công ty Trung Quốc đã hỗ trợ tài chính và xây dựng phần lớn cơ sở hạ tầng của Campuchia trong những năm gần đây từ sân bay mới ở thủ đô Phnom Penh đến đường cao tốc và kênh đào.

Bên cạnh đó, Trung Quốc nắm giữ khoảng 1/3 nợ của Campuchia và kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng lên mức kỷ lục 15 tỷ USD vào năm ngoái.

Thực tế, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tăng đáng kể dự trữ vàng chính thức kể từ cuối tháng 11/2022. Tuy nhiên, động thái cung cấp kho lưu trữ cho các ngân hàng trung ương khác đánh dấu bước phát triển đáng kể trong chiến lược dự trữ của Trung Quốc.

Ngoài Trung Quốc, các ngân hàng trung ương tại những thị trường mới nổi cũng là những bên mua vàng lớn nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD Mỹ. Các ngân hàng trung ương đã mua khoảng 1.000 tấn vàng mỗi năm trong 3 năm qua. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, dự trữ vàng toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng từ 750 đến 900 tấn trong năm nay.

Trong khi nhu cầu chính thức vẫn mạnh mẽ trong 3 năm qua, phần lớn vàng trên thế giới vẫn được lưu trữ tại các trung tâm thị trường truyền thống như London, New York và Thụy Sĩ.

Các nhà phân tích lưu ý rằng Trung Quốc đang tìm cách tận dụng xu hướng phi toàn cầu hóa đang gia tăng khi Mỹ ngày càng thúc đẩy sự thống trị của đồng USD và nền kinh tế của mình. Đồng thời, ngày càng nhiều quốc gia đã hồi hương vàng để nắm giữ trong nước.

Ngoài ra, đầu năm nay, có thông tin tiết lộ rằng SGE có kế hoạch mở rộng mạng lưới kho tiền ngoài khơi tại Hong Kong, giúp nâng cao uy tín của các sản phẩm kim loại quý định giá bằng đồng nhân dân tệ ra ngoài Trung Quốc đại lục.