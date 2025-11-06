Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Trung Quốc mua lô hàng lúa mỳ đầu tiên của Mỹ kể từ năm 2024

  • Thứ năm, 6/11/2025 20:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Các nguồn tin cho biết hai lô hàng có tổng khối lượng khoảng 120.000 tấn, bao gồm lúa mỳ trắng mềm và lúa mỳ vụ Xuân của Mỹ, dự kiến được giao vào tháng 12/2025.

Ảnh minh họa. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Các nhà giao dịch ngày 6/11 cho biết Trung Quốc đã đặt mua hai lô hàng lúa mỳ của Mỹ sau cuộc gặp tuần trước giữa các nhà lãnh đạo hai nước.

Đây là những giao dịch mua lúa mỳ Mỹ đầu tiên của Trung Quốc kể từ tháng 10/2024, báo hiệu căng thẳng thương mại giữa hai nước đang dịu bớt.

Các nguồn tin cho biết hai lô hàng có tổng khối lượng khoảng 120.000 tấn, bao gồm lúa mỳ trắng mềm và lúa mỳ vụ Xuân của Mỹ. Dự kiến hai lô hàng này sẽ được giao vào tháng 12/2025.

Một nhà giao dịch ngũ cốc tại Singapore, người có thông tin trực tiếp về các giao dịch, nhận định rằng động thái này mang nhiều ý nghĩa chính trị. Theo ông, đây là cách Trung Quốc thể hiện cam kết mua ngũ cốc của Mỹ bởi vì lúa mì Mỹ không phải là loại rẻ nhất trên thị trường hiện nay.

Giới đầu tư đã hoan nghênh cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30/10, bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc.

Cuộc gặp này đã giúp giảm bớt lo ngại về tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vốn đã làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa, bao gồm cả các sản phẩm nông nghiệp quan trọng.

Sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo, vào ngày 5/11, Chính phủ Trung Quốc thông báo sẽ hủy các mức thuế quan được công bố ngày 4/3 đối với một số mặt hàng nông sản của Mỹ từ ngày 10/11. Động thái này bao gồm việc dỡ bỏ mức thuế 15% đối với lúa mì Mỹ.

Trong một dấu hiệu tích cực khác về mặt thương mại, ông Mark Wilson, Chủ tịch Hội đồng Ngũ cốc và Sản phẩm sinh học Mỹ cho hay một lô hàng lúa miến đã được gửi từ Mỹ đến Trung Quốc sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo. Năm 2024, Mỹ đã vận chuyển 5,7 triệu tấn lúa miến đến Trung Quốc, chiếm 66% lượng nhập khẩu mặt hàng này của Trung Quốc.

Trung Quốc, thị trường hàng đầu của nông sản Mỹ, đã biến nhu cầu khổng lồ đối với nông sản thành một "con bài" đàm phán mạnh mẽ trong cuộc chiến thương mại. Sau nhiều vòng áp thuế trả đũa, các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã gần như quay lưng với nông sản Mỹ, bao gồm lúa mỳ và đậu tương để chuyển sang các nguồn cung khác.

Năm 2024, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,9 triệu tấn lúa mỳ Mỹ, chiếm 17% tổng lượng nhập khẩu của nước này. Tuy nhiên, Trung Quốc đã giảm tổng lượng lúa mì nhập khẩu trong năm nay sau các vụ mùa bội thu. Nhập khẩu lúa mỳ trong giai đoạn tháng 1-9/2025 đã giảm 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc tự tin GDP vượt 23.900 tỷ USD trong 5 năm tới

Tuyên bố trên được Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đưa ra tại Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc thường niên tại Thượng Hải.

4 giờ trước

Trung Quốc tạm hoãn áp thuế 24% với hàng hóa Mỹ

Đây là quyết định được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm tạo thêm dư địa cho các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

33:1973 hôm qua

Động lực tăng trưởng kinh tế bậc nhất của Việt Nam đến 2030

Sở Giao dịch vàng, Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do... được xác định là những mô hình tăng trưởng mới của kinh tế Việt Nam đến năm 2030, theo dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV.

39:2355 hôm qua

https://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-mua-lo-hang-lua-my-dau-tien-tu-my-ke-tu-nam-2024-post1075429.vnp?gidzl=ruTiAnzQM6tOdsag4KPTQTsSRo0CHbOpovXZUWCN1ZFFopCW0q45CvcVONG55W9WmyHXTJJ_wm1m6LrUQG

Theo Hương Thủy/Vietnam Plus

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Mỹ lãnh đạo thuế quan Donald Trump Trung Quốc lúa mỳ thương chiến

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý