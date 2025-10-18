Trung Quốc đồng ý đàm phán thương mại 'càng sớm càng tốt' với Mỹ

Trung Quốc cho biết nước này đã thống nhất với Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán thương mại mới "càng sớm càng tốt".

Trung Quốc tuyên bố đồng ý đàm phán thương mại mới với Mỹ. Ảnh: Reuters.

Thông báo được đưa ra vào ngày 18/10, sau cuộc gọi video giữa Phó thủ tướng Hà Lập Phong, Trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Theo Xinhua, hai bên đã có "những trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng" về việc thực thi các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước.

Phía Mỹ cũng xác nhận nội dung trên. Reuters dẫn lời ông Bessent cho biết cuộc thảo luận diễn ra "thẳng thắn và chi tiết", đồng thời thông báo hai bên sẽ gặp trực tiếp trong tuần tới để tiếp tục trao đổi.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nóng lên khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế bổ sung 100% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và áp đặt kiểm soát xuất khẩu "phần mềm quan trọng" từ 1/11.

Động thái này nhằm phản ứng đáp trả việc Bắc Kinh ngày 10/10 thông báo mở rộng mạnh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Tuy nhiên, ông Trump sau đó đã phát tín hiệu dịu giọng trong các phát biểu và cho biết đã sẵn sàng quay lại bàn đàm phán. Trả lời chương trình Mornings with Maria trên Fox Business Network, ông nói "sẽ ổn với Trung Quốc, nhưng cần một thỏa thuận công bằng".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận mức thuế 100% là không bền vững, song khẳng định đây là "phản ứng cần thiết" trước động thái từ Bắc Kinh. "Họ buộc tôi phải làm vậy", ông nói với Fox Business Network.

Ông Trump cũng xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai tuần tới tại Hàn Quốc và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc.