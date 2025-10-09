Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung Quốc 'chào hàng' tiêm kích J-10 mang hơn 40 loại vũ khí

  • Thứ năm, 9/10/2025 00:00 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Động thái quảng bá J-10C mới đây được cho nằm trong nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu loại máy bay chiến đấu đa năng này của Trung Quốc.

Ảnh chụp màn hình này từ bản tin ngày 6/10 của CCTV cho thấy máy bay chiến đấu Chengdu J-10C. Ảnh: CCTV.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc vừa công bố một báo cáo quảng bá máy bay Chengdu J-10 nâng cấp, Newsweek đưa tin hôm 7/10.

Trong cuộc phỏng vấn được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng hôm 6/10, Wang Haifeng, kỹ sư trưởng thiết kế J-10C, đã ca ngợi việc nâng cấp khả năng mang vũ khí của mẫu máy bay này.

J-10C được đưa vào biên chế Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) năm 2017, hiện có thể trang bị hơn 40 loại vũ khí. Mẫu J-10 ban đầu chỉ mang được 10 loại. Nâng cấp này giúp máy bay linh hoạt hơn trong các nhiệm vụ tác chiến trên không, trên bộ và trên biển.

Về mặt thiết kế khung máy bay, J-10C được hưởng lợi từ hệ thống hút gió "gờ" (bump) tăng luồng khí nạp cho động cơ và giảm diện tích phản xạ radar, ông Wang nhận xét.

Trong khi đó, cánh phụ phía trước của máy bay giúp tăng cường sự ổn định và khả năng cơ động ở tốc độ cao.

Ông Wang chỉ ra rằng một trong những nâng cấp quan trọng nhất là radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) của máy bay, thay thế cho hệ thống quét cơ học cũ.

Radar AESA cho phép phát hiện cùng theo dõi mục tiêu nhanh hơn, tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc, đồng thời khó bị gây nhiễu hoặc phát hiện hơn.

Máy bay chiến đấu này cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến, giúp phi công tăng nhận thức tình huống chiến đấu và giảm nguy cơ bị radar đối phương phát hiện.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Trung Quốc đang tận dụng sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp quốc phòng để trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 4 thế giới. Hiện Bắc Kinh bán máy bay không người lái, tiêm kích và tên lửa cho hơn 40 quốc gia.

Một số quốc gia được cho là đang cân nhắc mua J-10C.

Các báo cáo chưa được xác nhận cho thấy Iran đang đàm phán cấp cao để mua máy bay, trong khi Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết họ đang cân nhắc mua 42 chiếc J-10C nhằm hiện đại hóa quân đội của nước này.

Minh An

