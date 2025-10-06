Trung Quốc bàn giao tàu chiến cho Campuchia

Một trong hai tàu khu trục do Trung Quốc đóng tặng Campuchia đã hoàn thành và vượt qua các cuộc thử nghiệm kỹ thuật. Con tàu thứ hai đang được tiếp tục thi công.

Tướng Tea Banh xuất hiện trong một bức ảnh chụp cùng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Tea Seiha và các sĩ quan quân đội cấp cao khác. Ảnh: Facebook/Tea Banh.

Trong một bài đăng trên Facebook cá nhân ngày 3/9, ông Tea Banh, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, thành viên Hội đồng Cố vấn Hoàng gia Campuchia, cho biết đã đến kiểm tra tiến độ đóng tàu tại Trung Quốc hôm 20/9, theo Cambodianess.

“Chiếc tàu hộ vệ đầu tiên là dự án viện trợ quân sự từ Trung Quốc dành cho Campuchia. Tàu đã được lắp ráp hoàn chỉnh và vượt qua các thử nghiệm kỹ thuật”, ông viết. Ông cũng cho hay con tàu thứ hai, cùng loại, đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng.

Việc Trung Quốc tặng hai tàu chiến được xem là bước tiến quan trọng đối với lực lượng hải quân Campuchia, vốn chủ yếu vận hành các tàu nhỏ trong nhiều năm qua. Trong bức ảnh đăng kèm, ông Tea Banh xuất hiện cùng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Tea Seiha và nhiều sĩ quan cấp cao của hai nước.

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, đây là lần đầu tiên Trung Quốc cung cấp loại tàu chiến cỡ lớn này theo đề nghị của Phnom Penh. Hai tàu dự kiến sẽ được bàn giao trong năm nay hoặc muộn hơn, tùy vào tiến độ hoàn thiện.

Mặc dù ông Banh không nêu cụ thể chủng loại tàu trong bài đăng, Bộ Quốc phòng trước đó xác nhận đây là tàu khu trục Type 056C - phiên bản được thiết kế riêng cho Campuchia.

Tàu Type 056C có lượng giãn nước khoảng 1.300 tấn, được trang bị pháo hạm cỡ 76 mm, hai pháo phụ 30 mm, hai bệ phóng tên lửa chống hạm YJ-83 hai nòng, hai giàn phóng ngư lôi ba nòng cỡ 324 mm, cùng hệ thống phòng không HQ-10A tám nòng. Tàu còn có sàn đáp cho trực thăng cỡ trung như Z-9 - loại mà Campuchia đang sử dụng.

Dòng tàu Type 056 bắt đầu phục vụ trong Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc từ năm 2013. Với khả năng cơ động và trang bị đa năng, tàu phù hợp cho tuần tra, giám sát vùng đặc quyền kinh tế, bảo vệ bờ biển cũng như thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm - cứu nạn. Phiên bản Type 056A còn được tăng cường khả năng chống tàu ngầm.

Việc tăng cường hợp tác quốc phòng là một phần trong khuôn khổ “Lục giác Kim cương” - sáng kiến chiến lược giữa Campuchia và Trung Quốc nhằm mở rộng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Tháng 4/2025, Campuchia khánh thành căn cứ hải quân Ream sau khi hoàn tất giai đoạn mở rộng với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Trung Quốc.

Khu căn cứ Ream, khởi công mở rộng từ năm 2022, hiện đã có cầu cảng dành cho tàu chiến cỡ lớn, trung tâm huấn luyện và khu hậu cần. Bên cạnh việc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, Trung Quốc cũng đóng góp hai tàu hộ vệ mới.