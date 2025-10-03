Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thái Lan tăng rào chắn, siết chặt kiểm soát biên giới với Campuchia

  • Thứ sáu, 3/10/2025 14:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 2/10 cho biết cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia đã nhất trí về nguyên tắc việc xây dựng hàng rào dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.

Phía Campuchia được chụp từ trạm kiểm soát biên giới Ban Pakkad ở quận Khlong Yai, tỉnh Chanthaburi, Thái Lan, ngày 16/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, việc thiết kế sẽ dựa trên địa hình và sự thuận tiện của người dân, có thể áp dụng phương pháp điện tử hoặc biện pháp khác tùy từng khu vực. Bộ Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan sẽ chịu trách nhiệm xác định tọa độ cụ thể.

Về việc trục xuất người Campuchia sinh sống tại khu vực Ban Nong Chan, tỉnh Sa Kaeo, Thủ tướng Anutin nhấn mạnh phải tuân thủ luật pháp, bảo đảm các nguyên tắc nhân đạo, đặc biệt lưu ý đến phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Quân đội sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương để xem xét áp dụng luật an ninh, luật lâm nghiệp hay luật nhập cư.

Đối với đàm phán song phương, ông Anutin khẳng định Thái Lan tiếp tục duy trì khuôn khổ Ủy ban Biên giới Chung, đồng thời đặt ra các điều kiện, trong đó có yêu cầu Campuchia sơ tán người dân khỏi khu vực tranh chấp và hợp tác rà phá bom mìn. Nếu phía Campuchia không thực hiện, Thái Lan sẽ không đáp ứng các đề nghị từ phía Campuchia, kể cả việc mở lại trạm kiểm soát biên giới.

Cùng ngày, Tổng Thư ký NSC Chatchai Bangchuad cho biết cơ quan này đã quyết định duy trì các biện pháp hiện hành về đóng cửa các trạm kiểm soát quân sự và biên giới với Campuchia, đồng thời tiếp tục triển khai chính sách kiểm soát người và hàng hóa.

Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan cũng bàn biện pháp hỗ trợ khoảng 2.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi xung đột biên giới, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của đường lối ngoại giao chủ động do Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow dẫn dắt.

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Siripong Angkasakulkiat thông báo Thủ tướng Anutin sẽ tới thăm các tỉnh biên giới Surin và Buri Ram trong hai ngày 3-4/10 nhằm giám sát tình hình an ninh, kiểm tra công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và động viên lực lượng quân đội đồn trú. Cùng đi có Bộ trưởng Quốc phòng Natthapol Nakpanich, Bộ trưởng Kinh tế số và Xã hội Chaichanok Chidchob và Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun.

Thủ tướng Campuchia chúc mừng tân Thủ tướng Thái Lan

Tờ Khmer Times đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 7/9 đã gửi lời chúc mừng tới ông Anutin Charnvirakul được bầu làm Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan, đồng thời bày tỏ lạc quan rằng mối quan hệ giữa hai nước láng giềng sẽ được củng cố.

06:38 8/9/2025

Campuchia hoan nghênh tiến triển trong đối thoại biên giới với Thái Lan

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết những tiến triển đạt được tại cuộc họp bất thường Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) với Thái Lan đã củng cố lệnh ngừng bắn và mang lại hy vọng rằng ổn định sẽ sớm trở lại dọc khu vực biên giới.

15:08 17/8/2025

Thủ tướng Campuchia đề cử ông Trump nhận giải Nobel Hòa bình

Đóng vai trò hòa giải xung đột Campuchia - Thái Lan, Tổng thống Donald Trump được Thủ tướng Campuchia Hun Manet đề cử Nobel Hòa bình, nối dài chuỗi đề cử quốc tế trong năm nay.

13:54 8/8/2025

Sách hay về Đông Nam Á

Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phạm Hải - Đỗ Sinh (TTXVN)

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

