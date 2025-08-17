Campuchia hoan nghênh tiến triển trong đối thoại biên giới với Thái Lan

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết những tiến triển đạt được tại cuộc họp bất thường Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) với Thái Lan đã củng cố lệnh ngừng bắn và mang lại hy vọng rằng ổn định sẽ sớm trở lại dọc khu vực biên giới.

Bà Maly Socheata, Phó Quốc vụ khanh kiêm Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN





Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại cuộc họp báo 17/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho rằng kết quả cuộc họp RBC là “một bước tiến tích cực” và tiến trình này đang tiến triển “với sự lạc quan và hy vọng”, hướng tới việc khôi phục trạng thái bình thường tại biên giới.

Bà Socheata cũng đề cập đến phát biểu của Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 16/8, trong đó ông hoan nghênh kết quả cuộc họp như một động lực quan trọng cho việc thực hiện lệnh ngừng bắn và là một tín hiệu cho thấy căng thẳng có thể hạ nhiệt hơn nữa.

Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha cũng hoan nghênh kết quả cuộc họp RBC, đồng thời tin tưởng các cuộc đối thoại sắp tới, trong đó có cuộc họp giữa lực lượng Campuchia với Quân khu 2 của Thái Lan và giữa Quân khu 5 của Campuchia với Quân khu 1 của Thái Lan, cũng sẽ diễn ra thành công và trên tinh thần hòa bình.

Theo thông cáo chính thức sau cuộc họp bất thường RBC, hai bên cam kết thực hiện kết quả cuộc họp đặc biệt giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai hôm 28/7, cũng như cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 7/8 tại Malaysia.

Hai bên cũng nhất trí duy trì liên lạc thường xuyên giữa tất cả các quân khu và đơn vị dọc biên giới Campuchia - Thái Lan, nỗ lực giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình, tránh xung đột.

Hai bên nhấn mạnh động lực tích cực và tinh thần hướng tới tương lai trong việc củng cố quan hệ thông qua các hoạt động này, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa liên lạc ở tất cả các cấp để xây dựng lòng tin và thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí về nguyên tắc thành lập Nhóm Điều phối (CG) nhằm tăng cường trao đổi thông tin ở mọi cấp, từ chỉ huy, các nhóm công tác liên lạc biên giới, lực lượng thường trực tại khu vực biên giới và các đơn vị tác chiến dọc biên giới Campuchia - Thái Lan, nhằm giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình và tránh xung đột.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub ngày 17/8 cho biết Quân đội Hoàng gia Thái Lan (RTA) sẽ dẫn đầu Đoàn Quan sát lâm thời ASEAN (IOT) đến thăm biên giới Thái Lan - Campuchia từ ngày 18-20/8 nhằm giám sát các điều kiện ngừng bắn.

Ông Jirayu lưu ý các chuyến thăm này tiếp nối 2 chuyến đi thành công trước đó do Chính phủ Thái Lan tổ chức cho các chính phủ và tổ chức quốc tế.

Trong khi đó, trang mạng của tờ Bangkok Post đưa tin giới chức Mỹ lên tiếng ủng hộ vai trò của ASEAN trong việc giải quyết xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.

Tuyên bố trên được Tiến sĩ Andrew Byers, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về khu vực Nam Á và Đông Nam Á, đưa ra tại các cuộc hội đàm với quan chức Quân đội Hoàng gia Thái Lan trong khuôn khổ chuyến thăm quốc gia Đông Nam Á này từ ngày 14-15/8 vừa qua.

Tại các cuộc hội đàm, ông Byers cho biết Mỹ ủng hộ việc giải quyết xung đột Thái Lan - Campuchia thông qua các khuôn khổ của ASEAN thay vì các cơ chế của Liên Hợp Quốc. Theo đó, chính quyền Washington sẵn sàng hỗ trợ Malaysia và ASEAN trong việc làm trung gian.

Tiến sĩ Byers cũng tái khẳng định chính sách của Mỹ trong việc hỗ trợ các nỗ lực giải quyết xung đột, bao gồm hỗ trợ hậu cần cho Lực lượng Đặc nhiệm Thái Lan (AOT) trong các hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát, vận tải, thông tin liên lạc, cũng như cung cấp các thiết bị khác cho hoạt động của AOT.

Trong khi đó, Quân đội Hoàng gia Thái Lan nhấn mạnh mọi hành động của nước này đều được tiến hành nghiêm túc, phù hợp với luật pháp quốc tế.