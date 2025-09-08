Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủ tướng Campuchia chúc mừng tân Thủ tướng Thái Lan

  • Thứ hai, 8/9/2025 06:38 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Tờ Khmer Times đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 7/9 đã gửi lời chúc mừng tới ông Anutin Charnvirakul được bầu làm Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan, đồng thời bày tỏ lạc quan rằng mối quan hệ giữa hai nước láng giềng sẽ được củng cố.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu sau lễ nhận sắc lệnh phê chuẩn của Hoàng gia, tại Bangkok ngày 7/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong thông điệp chính thức gửi tới Bangkok ngày 7/9, Thủ tướng Hun Manet cho rằng việc ông Anutin được bầu làm Thủ tướng Thái Lan "phản ánh sự tin tưởng mạnh mẽ vào năng lực lãnh đạo của ông", đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Thái Lan sẽ "đạt được những tiến bộ lớn hơn" dưới sự lãnh đạo của ông Anutin.

Nhấn mạnh mối liên kết chặt chẽ về địa lý, lịch sử và văn hóa giữa Campuchia và Thái Lan, Thủ tướng Hun Manet khẳng định tầm quan trọng của "hòa bình, chung sống hòa hợp và thịnh vượng chung" đối với hai nước.

Ông bày tỏ hy vọng rằng chính phủ hai nước có thể cùng nhau cải thiện mối quan hệ vốn đã gặp nhiều căng thẳng trong những năm gần đây.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet nêu rõ rằng với cam kết chung của hai bên trong việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, nhân dân hai nước sẽ có được sự thịnh vượng và phát triển trong hòa hợp.

Nhà lãnh đạo Campuchia cam kết sẽ hợp tác với tân Thủ tướng Thái Lan để khôi phục lại trạng thái bình thường trong quan hệ song phương, xây dựng lại lòng tin lẫn nhau và biến biên giới chung "thành biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng chung".

