Trùm lừa đảo 60 triệu USD tự ghi âm để dạy người khác

Không chỉ lừa hàng trăm nhà đầu tư, Paul Regan còn ghi âm chính những cuộc gọi lừa đảo để làm giáo trình huấn luyện đồng phạm. Những đoạn ghi âm này đã hé lộ cách vụ việc diễn ra.

Vào tháng 3/2026, Paul Regan (49 tuổi) đã nhận tội đối với các cáo buộc gian lận nghiêm trọng.

Theo Forbes, công tố viên Mỹ đã truy tố Regan với các cáo buộc âm mưu phạm tội, gian lận chứng khoán, gian lận qua đường dây viễn thông cùng nhiều tội danh khác.

Regan bị cáo buộc là chủ mưu của một mô hình lừa đảo Ponzi trong lĩnh vực đầu tư.

Các công tố viên cho biết Regan cùng đồng phạm đã chiếm đoạt phần lớn trong tổng số hơn 60 triệu USD huy động được từ hơn 300 nhà đầu tư qua hai công ty Next Level Holdings và Yield Wealth.

Trước đó, Regan từng tuyên bố mình đã tìm ra "chén thánh" trong đầu tư: Chiến lược mang lại lợi nhuận cao nhưng rủi ro cực thấp, cho phép nhà đầu tư nhận mức sinh lời 10%, 15% hoặc thậm chí cao hơn mỗi năm trong thời gian tối đa 10 năm.

Nghe có vẻ quá tốt để có thể là sự thật, và đúng là như vậy. Để chiếm đoạt tiền của khách hàng, Regan đã sử dụng hàng loạt thủ đoạn tinh vi, theo Wall Street Journal.

Thậm chí, hắn ta còn ghi âm nhiều cuộc điện thoại với khách hàng để làm tài liệu đào tạo, hướng dẫn người khác cách lừa đảo.

Những bản ghi âm này mang đến cái nhìn hiếm hoi về các vụ lừa đảo được vận hành, đồng thời phơi bày chiến thuật thao túng tâm lý của một kẻ lừa đảo bậc thầy.

Theo báo cáo của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ, các vụ lừa đảo đầu tư đã trở thành một trong những loại hình gian lận gây thiệt hại tài chính lớn nhất đối với người tiêu dùng Mỹ. Năm 2025, các nạn nhân đã báo cáo tổng thiệt hại hơn 7,9 tỷ USD .

Bậc thầy thao túng

Regan là một người đàn ông vạm vỡ, cao ít nhất 1,88 m và nặng gần 136 kg. Thế nhưng, trái ngược với ngoại hình, Regan lại có khả năng nói chuyện nhẹ nhàng, thể hiện sự đồng cảm một cách đầy thuyết phục và hài hước.

Trong một cuộc gọi với khách hàng, ông ta chia sẻ: "Tôi phải nói thật là luôn có rủi ro. Nhưng với các lớp bảo hiểm và cơ chế bảo vệ của chúng tôi thì tỷ lệ rủi ro đó cũng chỉ giống việc anh bị hổ răng kiếm xé xác hay bị khủng long giẫm phải vậy".

Theo lời Regan, mỗi khi một khách hàng thể hiện sự quan tâm nhưng nhân viên bán hàng cần thêm một "cú hích" để chốt giao dịch, họ chỉ cần báo trước khoảng 20 phút là ông ta sẽ trực tiếp gọi điện.

Paul Regan. Ảnh: Wall Street Journal.

Sau mỗi cuộc gọi, Regan lưu bản ghi âm rồi tải lên thư mục trên Google Drive để làm tài liệu đào tạo cho các đại lý bảo hiểm đang bán sản phẩm đầu tư của Next Level và Yield.

Các nghiên cứu tâm lý học chỉ ra rằng con người có xu hướng tin tưởng những người dễ tạo thiện cảm, thể hiện sự uy tín và tạo cho họ cảm giác mình thuộc về một cộng đồng đặc biệt. Paul Regan hiểu rất rõ điều đó.

Trong cuộc điện thoại vào mùa hè năm 2024, một nhà đầu tư từng bày tỏ lo ngại về sản phẩm đầu tư mà Regan đang chào mời.

Regan sau đó đã trình bày chi tiết chiến lược đầu tư và kinh nghiệm nghề nghiệp của mình - phần lớn đều là bịa đặt - bằng chất giọng nhẹ nhàng, điểm xuyết những câu pha trò và nhiều lần nhắc đến niềm tin vào Chúa.

Khi người khách hàng tiềm năng cho biết ông đầu tư không chỉ cho bản thân mà còn cho một người bạn già mắc bệnh Alzheimer, Regan lập tức nắm lấy cơ hội.

"Đó là điều rất thiêng liêng", ông ta nói. "Người nào biết chuyện đó mà vẫn đặt vào một khoản đầu tư đầy rủi ro thì xứng đáng phải xuống địa ngục".

Cuối cùng, người đàn ông này đã chuyển cho Regan 600.000 USD .

Trong một cuộc gọi khác, người phụ nữ 71 tuổi từng làm hai công việc để mưu sinh kể rằng bà không còn người thân và "chưa bao giờ được ai cho bất cứ điều gì".

Sau đó, Regan nói với bà: "Đó là là một phước lành đối với tôi khi biết mình có thể giúp bà vượt qua khó khăn, mang lại cho bà sự bình yên để mỗi tối bà có thể ngủ ngon".

Sau cuộc trò chuyện, bà nói sẽ đầu tư “hơn một chút” 150.000 USD .

Tạo dựng sự tin tưởng tuyệt đối

Regan - người từng bị cấm vĩnh viễn hoạt động trong ngành chứng khoán từ năm 2004 và nhận tội gian lận có tổ chức tại bang Florida vào năm 2017- liên tục dựng lên những câu chuyện bịa đặt về các khoản đầu tư cũng như sự nghiệp của bản thân.

Người đàn ông này tuyên bố mình điều hành một mạng lưới khai thác và kinh doanh vàng quốc tế, đồng thời nói với các nhà đầu tư rằng mình chuyên mua hợp đồng bảo hiểm y tế với giá chiết khấu.

Regan còn khẳng định các khoản lợi nhuận này được bảo lãnh bởi một liên minh bảo hiểm, trong đó có Lloyd's of London.

"Đứng phía sau chúng tôi là những tổ chức lớn mạnh và uy tín nhất - các hãng bảo hiểm đã tồn tại hàng trăm năm - những đơn vị bảo đảm rằng ông bà sẽ không bao giờ mất tiền", Regan nói với khách hàng.

Nhóm của Regan bán cho các đại lý danh sách khách hàng tiềm năng, tập trung vào những người trên 55 tuổi và sở hữu tài sản ít nhất 100.000 USD . Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, theo cáo trạng của các công tố viên, Regan không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư đáng kể nào vào vàng hay các hợp đồng bảo hiểm y tế như ông ta từng tuyên bố.

Thay vào đó, Regan cùng các cộng sự đã vận hành mô hình Ponzi - lấy tiền của nhà đầu tư đến sau để chi trả cho những người tham gia trước.

Các công tố viên cũng cáo buộc Regan và đồng phạm đã làm giả nhiều tài liệu bảo hiểm.

Thế nhưng, khi nói chuyện với những người gần như không có kinh nghiệm đầu tư, Regan luôn nhấn mạnh vào "bề dày kinh nghiệm" của bản thân.

Đồng thời, ông ta cố khiến các sản phẩm đầu tư của mình nghe như hoàn toàn không có gì phải lo lắng.

Regan còn khẳng định các cơ quan chính phủ đã "phê duyệt" những sản phẩm này.

Trong một cuộc gọi, ông nói: "Tài liệu này sẽ không được gửi đến ông bà để tham khảo nếu không có hàng chục người giữ các vị trí cấp cao giám sát quy định ngân hàng, cơ quan bảo hiểm, cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), phê duyệt để công bố rộng rãi".

Thực tế, SEC không phê duyệt bất kỳ đợt chào bán chứng khoán nào. Bất kỳ ai tuyên bố rằng SEC đã "phê duyệt" đều vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Lợi dụng chính đội ngũ bán hàng của mình

Regan không chỉ thao túng khách hàng mà còn lợi dụng sự thiếu chuyên môn của đội ngũ nhân viên dưới quyền. Trong cuộc trò chuyện với cộng sự cuối năm 2024, Regan từng nói: "Họ chẳng hiểu biết gì cả, kể cả các đại lý của tôi. Tôi không chịu trách nhiệm về những gì họ phát ngôn".

Regan và Giám đốc bán hàng Jonathan Guzman được cho là đã nhắm đến các đại lý bảo hiểm đang gánh khoản nợ hàng trăm nghìn USD. Để chiêu dụ nhân viên, nhóm này hứa hẹn mức hoa hồng lên tới 15%, đồng thời bán danh sách khách hàng tiềm năng với giá khoảng 1.800 USD cho 20 đầu mối. Các danh sách này đã qua sàng lọc, tập trung vào đối tượng trên 55 tuổi có tài sản tối thiểu 100.000 USD .

Guzman đã phủ nhận các cáo buộc liên quan. Tuy nhiên, theo dữ liệu ghi âm và hình ảnh do Wall Street Journal thu thập, cả Regan và Guzman đều khẳng định với các đại lý rằng việc bán các sản phẩm đầu tư này không yêu cầu giấy phép kinh doanh chứng khoán - hành vi có thể vi phạm luật liên bang Mỹ.

Cụ thể, khi một khách hàng tiềm năng dự định đầu tư 1 triệu USD yêu cầu tham khảo ý kiến những người đã đầu tư trước đó, Guzman đã chỉ đạo hành vi gian lận. Trong một cuộc gọi ghi âm, Guzman cho biết Regan sẵn sàng chi 250 USD cho bất kỳ ai đồng ý mạo danh nhà đầu tư để thuyết phục khách hàng, mà không tiết lộ tư cách thành viên trong đội ngũ bán hàng.

Để duy trì lòng trung thành của nhân viên, Regan không tiếc tay chi trả cho các hoạt động lôi kéo. Tháng 3/2024, hàng chục đại lý bảo hiểm trên khắp nước Mỹ được mời tham gia chuyến đi 3 ngày tại Medellín (Colombia) - nơi ở của Regan.

Tại đây, họ được tham gia các buổi tiệc tùng, các buổi thuyết trình đầu tư xa hoa, thậm chí được tận tay cầm những thỏi vàng. Regan chủ động tạo dựng quan hệ thân thiết với các đại lý và hứa hẹn về lợi nhuận liên tục trong các cuộc họp trực tuyến.

Theo hồ sơ từ Wall Street Journal, lòng tin của các đại lý lớn đến mức một số người đã tự đầu tư hàng triệu USD vào kế hoạch của Regan.

Regan dự kiến sẽ bị tuyên án vào tháng 8. Dù thỏa thuận nhận tội yêu cầu Regan phải bồi hoàn toàn bộ thiệt hại, khả năng thu hồi vốn cho các nạn nhân hiện vẫn là một dấu hỏi lớn.