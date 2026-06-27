Quốc gia Đông Nam Á xây 'thiên đường sức khỏe' 770 triệu USD

Tổ hợp chăm sóc sức khỏe Therme Singapore trị giá khoảng 770 triệu USD dự kiến thu hút 2 triệu lượt khách mỗi năm trong bối cảnh cạnh tranh du lịch khu vực ngày càng gay gắt.

Khu phức hợp chăm sóc sức khỏe Therme Singapore sẽ có hơn 20 bể bơi và 70 phòng trị liệu. Ảnh: South China Morning Post.

Một tổ hợp ven biển trị giá khoảng 770 triệu USD được kỳ vọng thúc đẩy ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe của Singapore, đón khoảng 1 triệu khách du lịch quốc tế và 1 triệu cư dân Singapore mỗi năm, theo South China Morning Post.

Tập đoàn phát triển bất động sản châu Âu Therme Group sẽ khởi công dự án vào quý III, sau khi giành được gói thầu vào tháng 11/2025. Tổ hợp cao 7 tầng này nằm cạnh Gardens by the Bay và khu vực Marina Bay, bao gồm hơn 20 hồ bơi và 70 phòng trị liệu chăm sóc sức khỏe.

Bộ trưởng Phát triển Bền vững và Môi trường Singapore Grace Fu cho biết điểm đến mới này sẽ củng cố vị thế của Singapore như một trung tâm khu vực về du lịch, chăm sóc sức khỏe và đổi mới đô thị.

Bà nhấn mạnh rằng châu Á được dự báo sẽ dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng du lịch trong thập kỷ tới.

“Singapore đang ở vị thế thuận lợi để nắm bắt cơ hội này. Bằng cách phát triển các điểm đến độc đáo, chất lượng cao và liên tục làm mới trải nghiệm du lịch, chúng ta có thể gia tăng sức hấp dẫn đối với lượng du khách ngày càng tăng”, bà Fu nói.

Khu phức hợp Therme Singapore được kỳ vọng dẫn đầu lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của nước này. Ảnh: South China Morning Post.

Arianne New, quản lý dự án 25 tuổi người Singapore, cho biết sẽ tìm hiểu xem Therme Singapore có thể cung cấp những dịch vụ nào phù hợp với lối sống chú trọng sức khỏe của cô.

Cô cho biết bản thân đã chi khá nhiều cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, bao gồm các lớp Pilates, trị liệu âm thanh (sound bath) hàng tháng và những chuyến đi tới bể tắm khoáng nóng ở Budapest vào mùa đông.

“Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần rất quan trọng đối với cả cuộc sống cá nhân lẫn công việc của tôi. Khi tâm trí bình tĩnh, tôi có thể đạt được nhiều thành tựu hơn và đưa ra những quyết định tốt hơn”, cô nói.

Khi hoàn thành vào năm 2030, khu phức hợp chăm sóc sức khỏe Therme Singapore dự kiến thu hút 1 triệu khách du lịch và 1 triệu cư dân Singapore mỗi năm. Ảnh: South China Morning Post.

Theo báo cáo của Viện Sức khỏe Toàn cầu công bố đầu tháng 6, quy mô nền kinh tế chăm sóc sức khỏe của Singapore đã đạt 23,2 tỷ USD trong năm 2024, xếp thứ 37 thế giới.

Singapore đứng thứ 12 toàn cầu về mức chi tiêu chăm sóc sức khỏe bình quân đầu người, đạt 3.845 USD /người, gấp hơn 8 lần mức trung bình của khu vực châu Á.

Jane Wang, Phó Giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng nhu cầu đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ vẫn ổn định bất chấp áp lực chi phí sinh hoạt và khó khăn kinh tế.

“Có hai lý do chính đáng cho chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe toàn diện: Nó vừa là sự nuông chiều bản thân, vừa là khoản đầu tư cho sức khỏe. Điều đó khiến người tiêu dùng dễ dàng chấp nhận khoản chi này ngay cả khi phải thắt chặt ngân sách”, bà nói.

Trong khi đó, ông K Thirumaran, phó giáo sư tại Đại học James Cook ở Singapore, cho rằng Singapore nên tích hợp và phát triển các liệu pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống của châu Á như châm cứu của Trung Quốc hay jamu - phương pháp điều trị bằng thảo dược của Indonesia - để củng cố vị thế như một trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực.

“Những điểm đến như Ấn Độ và Thái Lan nổi tiếng với các tu viện, thiền định và du lịch sức khỏe. Tuy nhiên, chưa nơi nào có một tổ hợp quy mô lớn kết hợp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trị liệu”, ông nói.