Trực tiếp Wolves vs Chelsea

Vào lúc 22h00 ngày 7/2, Chelsea làm khách trên sân Wolves thuộc vòng 25 Premier League.

Chelsea đang có phong độ tốt ở Premier League.

Chelsea sẽ có chuyến làm khách được xem là dễ thở tới sân Molineux, trong bối cảnh Wolves đang chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng và gần như cạn dần hy vọng trụ hạng. Với đội bóng thành London, đây là thời cơ không thể tốt hơn để tiếp tục cuộc bám đuổi quyết liệt trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Dù vừa chịu thất bại trước Arsenal ở bán kết lượt về Cúp Liên đoàn, Chelsea vẫn cho thấy sự ổn định đáng kể tại Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Liam Rosenior. Sáu chiến thắng trong 8 trận đầu tiên của nhà cầm quân trẻ tuổi đã vẽ nên diện mạo hoàn toàn khác cho "The Blues". Riêng ở giải đấu số một nước Anh, Chelsea sở hữu chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Hiện đứng thứ 5 và chỉ kém Manchester United đúng một điểm, Chelsea hiểu rằng một chiến thắng tại Molineux sẽ tạo sức ép lớn lên nhóm trên, nhất là khi đối thủ trực tiếp của họ còn phải đối mặt lịch thi đấu khó khăn.

Ở chiều ngược lại, Wolves rơi vào trạng thái báo động đỏ. Hai thất bại liên tiếp kéo "Bầy sói" trở lại thực tại khắc nghiệt. Đội chủ sân Molineux hiện đứng bét bảng, kém nhóm an toàn tới 18 điểm. Đây là khoảng cách gần như không thể san lấp trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Lịch sử đối đầu càng khiến niềm tin nghiêng hẳn về phía Chelsea, khi họ toàn thắng Wolves trong 3 lần gặp nhau gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Thêm vào đó, đội chủ nhà còn chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng, đặc biệt là sự vắng mặt của Toti Gomes và khoảng trống lớn trên hàng công sau khi chia tay Strand Larsen.

Trong bối cảnh chênh lệch cả về phong độ lẫn tinh thần, Chelsea được dự đoán sẽ làm chủ thế trận. Nếu tận dụng tốt các cơ hội tạo ra, một chiến thắng cách biệt cho đội khách là kịch bản hoàn toàn khả thi tại Molineux.