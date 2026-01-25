Trực tiếp Villarreal vs Real Madrid

Vào lúc 03h00 ngày 25/1, Real Madrid làm khách trên sân Villarreal thuộc vòng 21 La Liga.

La Ceramica hứa hẹn là hiểm địa dành cho Real Madrid.,

Villarreal tiếp đón Real Madrid tại La Ceramica với những mục tiêu và trạng thái trái ngược. Với Real Madrid, 3 điểm là mệnh lệnh bắt buộc để duy trì áp lực trong cuộc đua vô địch với Barcelona. Còn Villarreal, đây là cơ hội để khẳng định vị thế của một ứng viên thực thụ trong nhóm đầu.

"Tàu ngầm vàng" đang trải qua mùa giải La Liga đáng khen khi đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém Real Madrid 7 điểm nhưng còn một trận chưa đấu. Sức mạnh lớn nhất của Villarreal nằm ở sân nhà La Ceramica, khi họ giành tới 25 điểm sau 10 trận. Tuy nhiên, bầu không khí tích cực ấy vừa bị phủ bóng bởi cú ngã tại Champions League. Thất bại 1-2 trước Ajax khiến Villarreal dừng bước ở đấu trường châu Âu, đặt ra dấu hỏi về trạng thái tâm lý của thầy trò HLV Marcelino.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid hành quân đến La Ceramica với sự hưng phấn cao độ. Chiến thắng 6-1 trước Monaco tại Champions League cho thấy sức công phá đáng sợ của hàng công "Los Blancos". Tại La Liga, đội quân của Alvaro Arbeloa chỉ còn kém Barcelona 1 điểm, đồng thời sở hữu thành tích sân khách ấn tượng với 21 điểm sau 10 chuyến xa nhà.

Lịch sử đối đầu cũng đứng về phía Real Madrid. Trong 54 lần gặp Villarreal gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ thua 6 trận. Ở lượt đi mùa này, Real thắng 3-1 và họ cũng chưa nếm mùi thất bại tại La Ceramica kể từ tháng 1/2023.

Dù vậy, cả hai đội đều đau đầu vì bài toán nhân sự. Villarreal thiếu vắng hàng loạt trụ cột do chấn thương và treo giò, buộc Marcelino phải xoay tua đội hình. Real Madrid thậm chí khủng hoảng nghiêm trọng ở hàng thủ. Trong bối cảnh đó, đội khách nhiều khả năng sẽ chọn cách lấy công bù thủ, trông cậy vào sự bùng nổ của Mbappe, Vinicius và Rodrygo.

Villarreal chắc chắn không dễ khuất phục trên sân nhà, nhưng cú sốc châu Âu cùng sự chênh lệch về chiều sâu lực lượng có thể khiến họ hụt hơi ở thời điểm quyết định. Một chiến thắng sít sao cho Real Madrid là kịch bản dễ xảy ra.