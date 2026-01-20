Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị

Tối 22h30 ngày 20/1, U23 Việt Nam đối đầu U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026.

So với đội hình xuất phát ở trận tứ kết gặp UAE, U23 Việt Nam chỉ điều chỉnh đúng một vị trí. Công Phương được trao suất đá chính trong vai trò tiền đạo lùi, hoạt động ngay phía sau Ngọc Mỹ, thay cho Lê Viktor.

Ở mặt trận tấn công, Đình Bắc tiếp tục được HLV Kim Sang-sik giữ lại trên băng ghế dự bị. Chân sút này nhiều khả năng vẫn là “lá bài tẩy” cho hiệp hai, sẵn sàng tạo đột biến nếu U23 Việt Nam gặp bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của U23 Trung Quốc.

Phía dưới, hệ thống phòng ngự không có sự xáo trộn. Bộ tứ Trung Kiên - Lý Đức - Hiểu Minh - Nhật Minh tiếp tục được tin tưởng, trở thành điểm tựa vững chắc để người hâm mộ đặt niềm tin vào một cột mốc lịch sử: tấm vé vào chung kết U23 châu Á lần thứ hai của bóng đá Việt Nam.

Gặp U23 Trung Quốc được xem là cột mốc đặc biệt trong hành trình chinh phục đỉnh cao của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trước mắt đội bóng áo đỏ không chỉ là tấm vé vào chung kết, mà còn là cơ hội tái hiện ký ức hào hùng của Thường Châu năm 2018.

U23 Việt Nam tiến vào bán kết với phong độ và tinh thần ở mức cao nhất. Chiến thắng trước U23 UAE tại tứ kết phản ánh bản lĩnh thi đấu và cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong lối chơi.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim, đội bóng vận hành cân bằng hơn giữa phòng ngự và tấn công, đặc biệt nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái nhanh. Đây là thứ vũ khí nhiều lần tạo ra khác biệt từ đầu giải.

Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc nổi lên như một ẩn số khó lường. Đội bóng của HLV Antonio Puche tiến bước bằng sự thực dụng đến lạnh lùng.

Trước ứng viên vô địch U23 Uzbekistan, họ chấp nhận lép vế suốt 120 phút, kiên trì phòng ngự và chờ thời cơ, trước khi giành chiến thắng trên chấm luân lưu. Hàng thủ kỷ luật cùng phong độ xuất thần của thủ môn Li Hao là điểm tựa lớn nhất cho đại diện Đông Á.

Đình Bắc là ngòi nổ quan trọng bậc nhất của U23 Việt Nam.

Lịch sử đối đầu mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho U23 Việt Nam. Trong 5 lần chạm trán gần nhất ở các cấp độ trẻ, Việt Nam thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1. Đáng chú ý, tại Panda Cup cuối năm ngoái, U23 Việt Nam đánh bại U23 Trung Quốc 1-0 ngay trên sân đối phương.

Tuy nhiên, bài toán thể lực đang khiến ban huấn luyện phải cân nhắc kỹ lưỡng. Những trụ cột như Nguyễn Thái Sơn, Đình Bắc hay Viktor Lê đã thi đấu với cường độ cao và có dấu hiệu quá tải. Việc phân bổ nhân sự hợp lý sẽ mang tính quyết định trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

U23 Việt Nam khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng, khai thác hai biên với sự cơ động của Văn Khang, Minh Phúc và chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ từ Đình Bắc. Ngược lại, U23 Trung Quốc có thể tiếp tục trung thành với khối phòng ngự thấp, sẵn sàng "đóng băng" trận đấu và trông chờ vào phản công hoặc tình huống cố định.

Đó sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng, nơi sự kiên nhẫn, bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội có thể định đoạt số phận trận bán kết. Với phong độ và khát vọng hiện tại, U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tin vào một kết quả hoàn hảo.

