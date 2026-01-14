Trực tiếp U23 Iraq vs U23 Australia

Vào lúc 18h30 ngày 14/1, U23 Iraq đối đầu U23 Australia thuộc lượt cuối bảng D VCK U23 châu Á 2026.

U23 Australia buộc phải thắng Iraq để đi tiếp.

Cuộc đọ sức giữa U23 Iraq và U23 Australia được xem như một trận cầu sinh tử bởi chỉ có chiến thắng mới đủ để mở ra cánh cửa vào tứ kết. Trong bối cảnh cục diện bảng đấu cực kỳ phức tạp, cả hai đội đều hiểu rằng không còn chỗ cho những toan tính an toàn.

U23 Iraq bước vào trận đấu với hành trang là 2 trận hòa liên tiếp. Việc cầm chân U23 Trung Quốc ở ngày ra quân cho thấy tinh thần và khả năng tổ chức đáng nể của đội bóng Tây Á. Đáng tiếc, họ lại đánh rơi chiến thắng trước U23 Thái Lan khi thủng lưới ở những phút cuối, qua đó chỉ có 2 điểm sau hai lượt trận. Với tình thế hiện tại, Iraq buộc phải đánh bại Australia nếu không muốn sớm nói lời chia tay giải đấu.

Ở phía bên kia, U23 Australia cũng tự đẩy mình vào thế khó. Sau màn ngược dòng ấn tượng trước Thái Lan, "Chuột túi" lại gục ngã 0-1 trước U23 Trung Quốc. Kết quả khiến họ chỉ đứng nhì bảng và phải bước vào lượt trận cuối với áp lực cực lớn. Dù vậy, Australia vẫn nắm trong tay quyền tự quyết. Việc giành 3 điểm là đủ để họ chắc chắn đi tiếp, không cần quan tâm đến kết quả cặp đấu còn lại.

Về chiến thuật, U23 Australia có thể nhập cuộc với sự thận trọng cần thiết. Lối chơi giàu thể lực, ưu tiên các pha lên bóng biên và sẵn sàng tranh chấp ở khu trung tuyến cho phép họ kéo Iraq vào một thế trận giằng co.

Khi ấy, những sai lầm cá nhân có thể trở thành bước ngoặt. Trong khi đó, U23 Iraq khó tránh khỏi việc phải đẩy cao đội hình, chấp nhận rủi ro để tìm bàn thắng.

Xét về chiều sâu đội hình và khả năng tổ chức, Australia vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Dù Iraq không phải đối thủ dễ chịu, trong một trận đấu mang tính sinh tử, sự già dặn và tính toán hợp lý có thể giúp U23 Australia giành lợi thế nhất định.

Bàn thắng giúp U23 Trung Quốc đánh bại Australia Tối 11/1, U23 Trung Quốc gây bất ngờ khi đánh bại Australia ở vòng bảng giải châu Á.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.