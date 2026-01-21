Trực tiếp Real Madrid vs Monaco

Vào lúc 3h00 ngày 21/1, Real Madrid tiếp đón AS Monaco thuộc lượt trận thứ 7 vòng phân hạng Champions League.

Real Madrid được đánh giá cao hơn Monaco.

Real Madrid chạm trán Monaco với mục tiêu củng cố vị trí trong nhóm 8 đội dẫn đầu giai đoạn phân hạng UEFA Champions League. Ngược lại, đội bóng Công quốc đang có phong độ châu Âu khá ổn định, bất chấp màn trình diễn đáng báo động ở đấu trường quốc nội.

Cuối tuần qua, bầu không khí tại Bernabeu trở nên căng thẳng với những tiếng la ó xuất hiện từ đầu trận gặp Levante, trước khi Real Madrid kịp trấn an người hâm mộ bằng chiến thắng 2-0. Đó là bước chạy đà quan trọng cho Alvaro Arbeloa khi lần đầu ra mắt Champions League trên cương vị HLV.

Sau 6 lượt trận (thắng 4, thua 2), Real hiện nằm trong top 8. Tuy nhiên, thất bại gần nhất trên sân nhà trước Man City khiến Arbeloa hiểu rằng thêm một cú ngã nữa tại Bernabeu có thể thổi bùng làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ.

Trong khi đó, Monaco khởi đầu Champions League không suôn sẻ nhưng nhanh chóng tìm lại sự cân bằng với chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp (2 thắng, 3 hòa). Nhờ đó, đại diện Ligue 1 đang rộng cửa góp mặt ở vòng play-off.

Dù vậy, phong độ trong nước lại là nỗi lo lớn khi Monaco chỉ thắng 1/8 trận gần nhất tại Ligue 1 và vừa thua liền 4 trận. Thế nhưng, trên sân khách ở Champions League, Monaco lại tỏ ra khó chịu khi chỉ thua 1/4 chuyến xa nhà gần đây.

Tâm điểm trận đấu chắc chắn là Kylian Mbappe. Ngôi sao người Pháp ghi 9/13 bàn của Real tại Champions League mùa này. Bên phía đội khách, Folarin Balogun là niềm hy vọng lớn nhất khi Takumi Minamino vắng mặt vì chấn thương.

Với lợi thế sân nhà và ngôi sao Mbappe đang đạt điểm rơi phong độ, Real Madrid được đánh giá cao hơn. Nhưng Monaco khả năng có thể khiến đội chủ sân Bernabeu trải qua một đêm khó nhọc.