Trực tiếp Inter Milan vs Arsenal

Inter Milan tiếp đón Arsenal tại Champions League trong bối cảnh hai đội cùng dẫn đầu giải quốc nội, nhưng áp lực và mức độ sinh tử của trận đấu rõ ràng đang nghiêng về phía đại diện Serie A.

Inter bước vào trận đấu với phong độ ổn định ở đấu trường trong nước. Chiến thắng 1-0 trước Udinese cuối tuần qua giúp họ kéo dài chuỗi bất bại lên sáu trận, trong đó có năm chiến thắng.

Tuy nhiên, Champions League lại là câu chuyện khác. Sau khi khởi đầu hoàn hảo với bốn trận toàn thắng, Inter đã thua liền hai vòng gần nhất.

Đáng chú ý nhất là thất bại 0-1 ngay tại San Siro trước Liverpool, khiến vị trí trong top 8 trở nên mong manh. Lịch thi đấu phía trước càng khiến Inter không thể sai lầm, bởi họ còn chuyến làm khách đầy rủi ro trên sân Borussia Dortmund ở lượt cuối.

Dù vậy, San Siro vẫn là điểm tựa quan trọng. Trước trận thua Liverpool, Inter từng bất bại 18 trận sân nhà liên tiếp tại Champions League. Lần gần nhất họ thua ba trận liên tiếp ở đấu trường này đã từ năm 2011, khi HLV Cristian Chivu còn là cầu thủ. Những con số ấy cho thấy Inter đủ bản lĩnh để phản ứng trong thời điểm khó khăn.

Arsenal đến Italy với tâm thế hoàn toàn khác. Trận hòa không bàn thắng trước Nottingham Forest ở Premier League không làm lu mờ phong độ ấn tượng của họ.

Đội bóng của Mikel Arteta bất bại 11 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và toàn thắng cả sáu trận tại Champions League mùa này. Arsenal hiện là đội duy nhất còn giữ thành tích bất bại ở giải đấu, và chỉ cần thêm một điểm để chắc suất top 8. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ lập kỷ lục mới của CLB với bảy trận thắng liên tiếp tại Champions League.

Lịch sử đối đầu mang lại chút lợi thế cho Inter. Họ thắng hai trong ba lần gặp Arsenal gần nhất ở Champions League, bao gồm chiến thắng 1-0 trên sân nhà mùa trước. Ngược lại, Arsenal đã không thắng trên sân khách trước các đội bóng Italy tại Champions League kể từ năm 2008, thậm chí không ghi bàn trong năm trận gần nhất.

Trận đấu nhiều khả năng được quyết định ở hiệp hai. Toàn bộ bàn thắng của Inter tại Champions League mùa này đều đến sau phút 30, trong khi phần lớn các pha lập công của Arsenal cũng xuất hiện sau giờ nghỉ. Lautaro Martínez là niềm hy vọng lớn nhất của Inter, còn Gabriel Martinelli tiếp tục là mũi nhọn đáng chú ý bên phía Arsenal. Một trận cầu chặt chẽ, căng thẳng và mang tính bản lề cho cả hai chiến dịch châu Âu.