Trực tiếp Sporting CP vs PSG

Dembele là niềm hy vọng lớn của PSG.
Bối cảnh trận đấu
- Loạt trận thứ 7 vòng phân hạng Champions League
- PSG đang xếp thứ 3 trên BXH với 11 điểm sau 6 trận.
- Sporting CP đang xếp thứ 10 trên BXH với 10 điểm sau 6 trận.
Lực lượng hai đội
- Sporting thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng như Pedro Goncalves, Nuno Santos, Ousmane Diomande, Geovany Quenda và Fotis Ioannidis do chấn thương.
- PSG thiếu vắng Lee Kang-in, Matvey Safonov, Joao Neves và Quentin Ndjantou do chấn thương, Lucas Hernandez nhận án treo giò, Achraf Hakimi do chưa trở về từ CAN.
Thống kê đáng chú ý
- Sporting đang có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp (12 trận bất bại) trên sân nhà Jose Alvalade.
- PSG có thành tích đáng quên khi làm khách đến Bồ Đào Nha, khi chỉ có 1 chiến thắng trong 8 trận gần nhất (5 thất bại).