Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trực tiếp Sporting CP vs PSG

  • Thứ tư, 21/1/2026 03:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhà đương kim vô địch Champions League hứa hẹn gặp nhiều khó khăn khi phải làm khách trên sân Sporting CP.

Dembele là niềm hy vọng lớn của PSG.

Bối cảnh trận đấu

  • Loạt trận thứ 7 vòng phân hạng Champions League
  • PSG đang xếp thứ 3 trên BXH với 11 điểm sau 6 trận.
  • Sporting CP đang xếp thứ 10 trên BXH với 10 điểm sau 6 trận.

Lực lượng hai đội

  • Sporting thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng như Pedro Goncalves, Nuno Santos, Ousmane Diomande, Geovany Quenda và Fotis Ioannidis do chấn thương.
  • PSG thiếu vắng Lee Kang-in, Matvey Safonov, Joao Neves và Quentin Ndjantou do chấn thương, Lucas Hernandez nhận án treo giò, Achraf Hakimi do chưa trở về từ CAN.

Thống kê đáng chú ý

  1. Sporting đang có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp (12 trận bất bại) trên sân nhà Jose Alvalade.
  2. PSG có thành tích đáng quên khi làm khách đến Bồ Đào Nha, khi chỉ có 1 chiến thắng trong 8 trận gần nhất (5 thất bại).

Điều gì đã giúp U23 Nhật Bản vào chung kết U23 Châu Á?

Đánh bại U23 Hàn Quốc để vào chung kết U23 châu Á 2026, U23 Nhật Bản cho thấy nền tảng thể lực được chuẩn bị bài bản phía sau lối chơi pressing kỹ thuật cao.

6 giờ trước

Kết thúc buồn của tài năng gốc Philippines ở Barcelona

Quyết định ra đi của Dro không chỉ khép lại một mối lương duyên non trẻ, mà còn phơi bày ranh giới mong manh giữa niềm tin chiến lược của HLV và lựa chọn thực dụng của cầu thủ trẻ.

7 giờ trước

Tường Linh

PSG Sporting CP

    Đọc tiếp

    Truc tiep Inter Milan vs Arsenal hinh anh

    Trực tiếp Inter Milan vs Arsenal

    1 giờ trước 03:00 21/1/2026

    0

    Inter Milan tiếp đón Arsenal tại Champions League trong bối cảnh hai đội cùng dẫn đầu giải quốc nội, nhưng áp lực và mức độ sinh tử của trận đấu rõ ràng đang nghiêng về phía đại diện Serie A.

    Truc tiep Real Madrid vs Monaco hinh anh

    Trực tiếp Real Madrid vs Monaco

    1 giờ trước 03:00 21/1/2026

    0

    Vào lúc 3h00 ngày 21/1, Real Madrid tiếp đón AS Monaco thuộc lượt trận thứ 7 vòng phân hạng Champions League.

    Thu mon Trung Kien nghen loi sau ban ket hinh anh

    Thủ môn Trung Kiên nghẹn lời sau bán kết

    3 giờ trước 01:22 21/1/2026

    0

    Rạng sáng 21/1, sau trận thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam không kìm được cảm xúc của mình.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý