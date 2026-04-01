Trực tiếp Real Madrid - Bayern Munich

Cuộc chạm trán giữa Real Madrid và Bayern Munich không chỉ là tứ kết Champions League, mà còn có thể quyết định hướng đi của cả hai ông lớn mùa này.

Real bước vào cuộc đối đầu duyên nợ với Bayern.

Santiago Bernabeu sẵn sàng cho một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử Champions League.

Real Madrid tiếp đón Bayern Munich ở lượt đi tứ kết, đánh dấu lần chạm trán thứ 29 giữa hai đội, nhiều hơn bất kỳ cặp đấu nào khác tại giải.

Real Madrid bước vào trận đấu với vị thế đặc biệt. Họ là đội giàu thành tích nhất lịch sử giải với 15 lần đăng quang. Tuy nhiên, mùa giải này không hoàn toàn suôn sẻ.

Thất bại trước Mallorca cuối tuần qua khiến Real Madrid bị Barcelona bỏ xa 7 điểm tại La Liga. Trong bối cảnh đó, Champions League trở thành mục tiêu thực tế nhất.

Hành trình của Real Madrid tại châu Âu mùa này mang nhiều dấu ấn. Sau khi vượt qua Benfica ở vòng play-off, họ gây tiếng vang lớn khi đánh bại Manchester City với tổng tỷ số 5-1. Đó là lời khẳng định rằng đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa vẫn rất đáng gờm ở sân chơi quen thuộc.

Ở chiều ngược lại, Bayern Munich đang thể hiện sự ổn định đáng nể. Đội bóng của Vincent Kompany chỉ thua 2 trong 43 trận trên mọi đấu trường mùa này. Tại Bundesliga, họ dẫn đầu với khoảng cách 9 điểm, tạo điều kiện cho việc xoay tua đội hình.

Chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Freiburg cuối tuần qua kéo dài chuỗi bất bại của Bayern lên 13 trận. Tinh thần đang lên cao, và họ có lý do để tự tin khi hành quân đến Madrid.

Về lực lượng, Real Madrid thiếu vắng Thibaut Courtois và Rodrygo, trong khi một số cái tên khác chưa chắc ra sân. Bayern cũng không có đội hình mạnh nhất, đặc biệt là trường hợp của Harry Kane vẫn còn bỏ ngỏ.

Trận đấu này không chỉ là cuộc so tài chiến thuật, mà còn là màn đấu tâm lý. Real Madrid có lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu, nhưng Bayern lại sở hữu phong độ ổn định hơn. Một kết quả có lợi tại Bernabeu sẽ tạo nền tảng lớn cho tấm vé vào bán kết.

