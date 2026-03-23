Trực tiếp Real Madrid - Atletico Madrid

Real Madrid bước vào derby với áp lực lớn trong cuộc đua vô địch, trong khi Atletico Madrid luôn biết cách gây khó dễ cho đội bóng cùng thành phố.

Real phải thắng Atletico để tiếp tục bám đuổi Barca ở La Liga.

Bernabeu sẽ là tâm điểm của bóng đá Tây Ban Nha cuối tuần này, khi Real Madrid tiếp đón Atletico Madrid trong trận derby đầy duyên nợ.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng khiến tính chất trận đấu càng thêm căng thẳng: Real đứng thứ hai, kém Barcelona 4 điểm, còn Atletico tạm xếp thứ tư và kém đối thủ cùng thành phố 9 điểm.

Real Madrid không còn nhiều đường lùi. Hai thất bại gần đây trước Osasuna và Getafe khiến họ bị đặt vào thế buộc phải thắng, đặc biệt trong bối cảnh Barcelona luôn sẵn sàng gia tăng cách biệt.

Dù vậy, đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa vẫn duy trì được đà hưng phấn với 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có màn vượt qua Manchester City để giành vé vào tứ kết Champions League.

Sân nhà Bernabeu tiếp tục là điểm tựa lớn. Real thắng 12/14 trận La Liga tại đây mùa này, nhưng lịch sử đối đầu lại không ủng hộ họ hoàn toàn. Đội bóng Hoàng gia chưa thắng Atletico trên sân nhà tại La Liga kể từ cuối năm 2021, và ba lần tiếp đón gần nhất đều để đối thủ cầm hòa.

Về phía Atletico, chiến thắng 5-2 trước Real ở lượt đi là minh chứng rõ ràng cho khả năng gây bất ngờ. Tuy nhiên, đoàn quân của Diego Simeone không còn cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vương.

Mục tiêu thực tế hơn là giữ vững vị trí trong top 4, đồng thời dồn sức cho Champions League và chung kết Copa del Rey.

Vấn đề lực lượng cũng ảnh hưởng đáng kể. Real thiếu vắng Eder Militao, Dani Ceballos, Rodrygo và Thibaut Courtois, nhưng đón tin vui từ Jude Bellingham và Kylian Mbappe. Trong khi đó, Atletico có thể không có sự phục vụ của Jan Oblak, còn Julian Alvarez tiếp tục là niềm hy vọng lớn trên hàng công.

Trong một trận derby luôn khó lường, Real Madrid có lợi thế sân nhà và động lực rõ ràng hơn. Tuy vậy, Atletico chưa bao giờ là đối thủ dễ khuất phục tại Bernabeu.

