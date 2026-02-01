Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trực tiếp Liverpool vs Newcastle

  • Chủ nhật, 1/2/2026 03:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lúc 3h00 ngày 1/2, Liverpool tiếp đón Newcastle United thuộc vòng 24 Premier League.

Liverpool hứa hẹn gặp khó trước Newcastle.

Liverpool bước vào trận đấu với tâm trạng trái ngược giữa hai mặt trận. Tại Champions League, thầy trò HLV Arne Slot tạo nên màn thị uy sức mạnh khi vùi dập Qarabag 6-0 để hiên ngang giành vé vào vòng 1/8.

Tuy nhiên, ở Premier League, "The Kop" sa sút khó hiểu khi trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng trong năm 2026, khiến họ rơi khỏi nhóm dự Champions League. Đáng lo hơn, Liverpool liên tục đánh mất điểm ở những phút bù giờ, điểm yếu tâm lý trở thành căn bệnh dai dẳng.

Phía đối diện, Newcastle cũng không có được sự ổn định cần thiết. Thất bại 0-2 trước Aston Villa trên sân nhà phơi bày sự phụ thuộc lớn vào Bruno Guimaraes. Dù vừa cầm hòa PSG tại cúp châu Âu, phong độ sân khách của "Chích chòe" ở Premier League lại rất đáng báo động, với 3 trận gần nhất tịt ngòi và 6 lần không ghi bàn sau 11 chuyến xa nhà.

Lịch sử hoàn toàn ủng hộ Liverpool. Newcastle 18 trận liền không thắng "The Kop" tại Ngoại hạng Anh, trong đó Anfield là nỗi ám ảnh thật sự với chuỗi 29 trận bất bại của đội chủ nhà. Chiến thắng gần nhất của Newcastle tại đây đã lùi về tận thế kỷ trước.

Liverpool sẽ phải giải bài toán hàng thủ khi Frimpong, Leoni và Conor Bradley vắng mặt, còn Konate và Joe Gomez bỏ ngỏ khả năng ra sân. Dẫu vậy, Mohamed Salah vẫn là niềm hy vọng lớn nhất.

Với lợi thế sân nhà và cái dớp Anfield, Liverpool được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh hàng thủ chắp vá, một trận đấu giằng co và kịch tính là kịch bản rất dễ xảy ra.

