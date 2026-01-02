Trực tiếp Elche vs Barcelona

Lúc 3h00 ngày 1/2, Barcelona làm khách trên sân của Elche thuộc vòng 22 La Liga.

Barcelona được đánh giá cao hơn nhiều so với chủ nhà.

Barcelona đang hưng phấn sau chiến thắng đậm 4-1 trước Copenhagen tại Champions League, qua đó tạo cú hích tinh thần mạnh mẽ cho mặt trận quốc nội. Nếu giành trọn 3 điểm trước Elche, đội bóng xứ Catalonia sẽ tạm thời nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 4 điểm.

Phong độ của Barcelona thời gian gần đây khá ổn định. Sau cú trượt chân đáng tiếc trước Real Sociedad, "Blaugrana"nhanh chóng lấy lại hình ảnh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Real Oviedo. Tính trên mọi đấu trường, Barcelona thắng 5/6 trận gần nhất, ghi 16 bàn - con số cho thấy hiệu quả rõ rệt dưới thời Hansi Flick.

Bên kia chiến tuyến, Elche đứng thứ 11 và có mùa giải tương đối tích cực sau khi thăng hạng, nhưng dấu hiệu chững lại đã xuất hiện. Đội bóng của HLV Eder Sarabia chỉ giành 2 điểm trong 4 vòng đầu tiên của năm 2026. Dù vậy, sân nhà vẫn là điểm tựa lớn khi Elche mới thua đúng một trận tại đây từ đầu mùa.

Lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía Barcelona, với chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp trước Elche trên mọi đấu trường. Lần gần nhất Elche đánh bại Barca đã diễn ra từ năm 1974, tạo ra rào cản tâm lý không nhỏ cho đội chủ nhà.

Về lực lượng, Elche tổn thất đáng kể khi Aleix Febas vắng mặt vì thẻ phạt, trong khi Hector Fort và Alvaro Nunez gặp vấn đề thể lực. Phía Barcelona vẫn thiếu Gavi, Pedri và Christensen, song Frenkie de Jong sẵn sàng trở lại, còn Ferran Torres đủ khả năng đá chính.

Với chất lượng đội hình vượt trội cùng tham vọng củng cố ngôi đầu, Barcelona nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận và hướng tới một chiến thắng thuyết phục, dù Elche có thể gây khó khăn trong quãng thời gian đầu nhờ lối chơi kỷ luật.