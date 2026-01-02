Trực tiếp Elche vs Barcelona

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  Chủ nhật, 1/2/2026 02:30 (GMT+7)
Lúc 3h00 ngày 1/2, Barcelona làm khách trên sân của Elche thuộc vòng 22 La Liga.

Barcelona được đánh giá cao hơn nhiều so với chủ nhà.

Barcelona đang hưng phấn sau chiến thắng đậm 4-1 trước Copenhagen tại Champions League, qua đó tạo cú hích tinh thần mạnh mẽ cho mặt trận quốc nội. Nếu giành trọn 3 điểm trước Elche, đội bóng xứ Catalonia sẽ tạm thời nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 4 điểm.

Phong độ của Barcelona thời gian gần đây khá ổn định. Sau cú trượt chân đáng tiếc trước Real Sociedad, "Blaugrana"nhanh chóng lấy lại hình ảnh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Real Oviedo. Tính trên mọi đấu trường, Barcelona thắng 5/6 trận gần nhất, ghi 16 bàn - con số cho thấy hiệu quả rõ rệt dưới thời Hansi Flick.

Bên kia chiến tuyến, Elche đứng thứ 11 và có mùa giải tương đối tích cực sau khi thăng hạng, nhưng dấu hiệu chững lại đã xuất hiện. Đội bóng của HLV Eder Sarabia chỉ giành 2 điểm trong 4 vòng đầu tiên của năm 2026. Dù vậy, sân nhà vẫn là điểm tựa lớn khi Elche mới thua đúng một trận tại đây từ đầu mùa.

Lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía Barcelona, với chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp trước Elche trên mọi đấu trường. Lần gần nhất Elche đánh bại Barca đã diễn ra từ năm 1974, tạo ra rào cản tâm lý không nhỏ cho đội chủ nhà.

Về lực lượng, Elche tổn thất đáng kể khi Aleix Febas vắng mặt vì thẻ phạt, trong khi Hector Fort và Alvaro Nunez gặp vấn đề thể lực. Phía Barcelona vẫn thiếu Gavi, Pedri và Christensen, song Frenkie de Jong sẵn sàng trở lại, còn Ferran Torres đủ khả năng đá chính.

Với chất lượng đội hình vượt trội cùng tham vọng củng cố ngôi đầu, Barcelona nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận và hướng tới một chiến thắng thuyết phục, dù Elche có thể gây khó khăn trong quãng thời gian đầu nhờ lối chơi kỷ luật.

Tình hình hiện tại của Dorgu

MU sẽ không có sự phục vụ của Patrick Dorgu trong vài tuần tới sau khi cầu thủ trẻ dính chấn thương trong chiến thắng 3-2 trước Arsenal hôm 25/1.

15 giờ trước

CAS 'tạm tha' 7 cầu thủ Malaysia có thể là món quà cho Việt Nam

Thông tin Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ra quyết định tạm thời vô hiệu hóa án phạt của FIFA với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đang tạo ra những phản ứng trái chiều.

15 giờ trước

Real Madrid trả giá đắt cho vòng bảng Champions League

Không lọt top 8 Champions League khiến Real Madrid hụt tiền thưởng, chậm thu doanh thu và phải trông chờ vào play-off để vá lại khoảng trống 20 triệu euro.

16 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

