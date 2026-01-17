Trực tiếp Chelsea vs Brentford

Lúc 22h ngày 17/1, Chelsea tiếp đón Brentford thuộc vòng 22 Ngoại hạng Anh.

Phong độ của Chelsea gần đây khá phập phù.

Trận derby Tây London là phép thử thực sự cho Chelsea trong giai đoạn chuyển giao đầy biến động. Stamford Bridge bước vào trận đấu này với nhiều dấu hỏi, trong bối cảnh tân HLV Liam Rosenior vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán ổn định phong độ.

Rosenior có màn ra mắt không hề suôn sẻ. Chiến thắng đậm trước Charlton ở FA Cup giúp ông tạm thời giảm áp lực, nhưng thất bại 2-3 trước Arsenal tại League Cup nhanh chóng kéo Chelsea trở lại thực tại.

"The Blues" hiện đứng thứ 8, cách nhóm dự Champions League một khoảng không nhỏ, và bất kỳ cú sảy chân nào lúc này cũng có thể khiến họ tụt sâu hơn trong cuộc đua.

Ngược lại, Brentford đang là một trong những tập thể khó chịu nhất giải. Dưới sự dẫn dắt của Keith Andrews, "Bầy ong" chơi thứ bóng đá thực dụng, tốc độ và hiệu quả đáng nể.

Thắng 4/5 vòng gần nhất tại Premier League, Brentford vươn lên vị trí thứ 5 với 33 điểm, hơn chính Chelsea và nuôi hy vọng thật sự cho suất dự cúp châu Âu. Lợi thế lớn của họ còn nằm ở nền tảng thể lực, khi không phải căng mình thi đấu dày đặc như đối thủ.

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy sự cân bằng đáng chú ý, nhưng điều đó không phản ánh đúng phong độ hiện tại của hai đội. Brentford bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ, đặc biệt nhờ phong độ bùng nổ của Igor Thiago. Chân sút này ghi 16 bàn sau 21 trận, liên tục gieo ác mộng cho mọi hàng thủ bằng sức mạnh, tốc độ và khả năng dứt điểm lạnh lùng. Với một Chelsea đang thiếu ổn định nơi tuyến dưới, Thiago rõ ràng là mối đe dọa lớn nhất.

Palmer là niềm hy vọng của Chelsea lúc này.

Về phía đội chủ nhà, niềm hy vọng được đặt lên vai Cole Palmer. Sự trở lại của tiền vệ này mang đến khả năng tạo đột biến – thứ Chelsea đang thiếu trầm trọng. Tuy nhiên, khi hệ thống vận hành chưa trơn tru, "The Blues" vẫn phải trông chờ nhiều vào khoảnh khắc cá nhân hơn là một lối chơi hoàn chỉnh.

Chelsea có lợi thế sân nhà, nhưng Brentford lại sở hữu phong độ, sự gắn kết và tâm lý thoải mái. Nếu không cải thiện khả năng phòng ngự và kiểm soát nhịp độ trận đấu, đội chủ sân Stamford Bridge rất dễ bị cuốn vào thế trận chuyển trạng thái sở trường của đội khách. Trong bối cảnh hiện tại, Brentford rõ ràng nắm nhiều lợi thế hơn trong một trận derby hứa hẹn cởi mở và nhiều bàn thắng.