Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trực tiếp Chelsea vs Brentford

  • Thứ bảy, 17/1/2026 22:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lúc 22h ngày 17/1, Chelsea tiếp đón Brentford thuộc vòng 22 Ngoại hạng Anh.

Phong độ của Chelsea gần đây khá phập phù.

Trận derby Tây London là phép thử thực sự cho Chelsea trong giai đoạn chuyển giao đầy biến động. Stamford Bridge bước vào trận đấu này với nhiều dấu hỏi, trong bối cảnh tân HLV Liam Rosenior vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán ổn định phong độ.

Rosenior có màn ra mắt không hề suôn sẻ. Chiến thắng đậm trước Charlton ở FA Cup giúp ông tạm thời giảm áp lực, nhưng thất bại 2-3 trước Arsenal tại League Cup nhanh chóng kéo Chelsea trở lại thực tại.

"The Blues" hiện đứng thứ 8, cách nhóm dự Champions League một khoảng không nhỏ, và bất kỳ cú sảy chân nào lúc này cũng có thể khiến họ tụt sâu hơn trong cuộc đua.

Ngược lại, Brentford đang là một trong những tập thể khó chịu nhất giải. Dưới sự dẫn dắt của Keith Andrews, "Bầy ong" chơi thứ bóng đá thực dụng, tốc độ và hiệu quả đáng nể.

Thắng 4/5 vòng gần nhất tại Premier League, Brentford vươn lên vị trí thứ 5 với 33 điểm, hơn chính Chelsea và nuôi hy vọng thật sự cho suất dự cúp châu Âu. Lợi thế lớn của họ còn nằm ở nền tảng thể lực, khi không phải căng mình thi đấu dày đặc như đối thủ.

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy sự cân bằng đáng chú ý, nhưng điều đó không phản ánh đúng phong độ hiện tại của hai đội. Brentford bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ, đặc biệt nhờ phong độ bùng nổ của Igor Thiago. Chân sút này ghi 16 bàn sau 21 trận, liên tục gieo ác mộng cho mọi hàng thủ bằng sức mạnh, tốc độ và khả năng dứt điểm lạnh lùng. Với một Chelsea đang thiếu ổn định nơi tuyến dưới, Thiago rõ ràng là mối đe dọa lớn nhất.

Chelsea anh 1

Palmer là niềm hy vọng của Chelsea lúc này.

Về phía đội chủ nhà, niềm hy vọng được đặt lên vai Cole Palmer. Sự trở lại của tiền vệ này mang đến khả năng tạo đột biến – thứ Chelsea đang thiếu trầm trọng. Tuy nhiên, khi hệ thống vận hành chưa trơn tru, "The Blues" vẫn phải trông chờ nhiều vào khoảnh khắc cá nhân hơn là một lối chơi hoàn chỉnh.

Chelsea có lợi thế sân nhà, nhưng Brentford lại sở hữu phong độ, sự gắn kết và tâm lý thoải mái. Nếu không cải thiện khả năng phòng ngự và kiểm soát nhịp độ trận đấu, đội chủ sân Stamford Bridge rất dễ bị cuốn vào thế trận chuyển trạng thái sở trường của đội khách. Trong bối cảnh hiện tại, Brentford rõ ràng nắm nhiều lợi thế hơn trong một trận derby hứa hẹn cởi mở và nhiều bàn thắng.

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Chelsea, Atletico Madrid lần lượt chia tay các bản hợp đồng không đạt kỳ vọng được đưa về trong phiên chợ hè 2025.

38:2288 hôm qua

Garnacho tỏa sáng, khiến Arsenal chưa thể yên tâm

Trận sân nhà đầu tiên của Liam Rosenior với tư cách huấn luyện viên Chelsea kết thúc bằng thất bại, khi Arsenal giành chiến thắng kịch tính 3-2 ở lượt đi bán kết Carabao Cup.

06:05 15/1/2026

Timo Werner rời châu Âu

Cựu tiền đạo Chelsea và Tottenham, Timo Werner đạt thỏa thuận gia nhập CLB San Jose Earthquakes tại MLS.

06:47 13/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Chelsea Chelsea

    Đọc tiếp

    Tranh cai o derby Manchester hinh anh

    Tranh cãi ở derby Manchester

    40 phút trước 22:34 17/1/2026

    0

    Pha vào bóng của Diogo Dalot trở thành tâm điểm chú ý khi hậu vệ của MU thoát án thẻ đỏ trong sự ngỡ ngàng của đông đảo người hâm mộ và giới chuyên môn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý