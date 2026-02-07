Trực tiếp Barcelona vs Mallorca

Vào lúc 22h15 ngày 7/2, Barcelona tiếp đón Mallorca thuộc vòng 23 La Liga.

Barcelona quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Mallorca để tạo khoảng cách an toàn với Real Madrid trong cuộc đua vô địch. Được thi đấu sớm hơn đại kình địch, thầy trò HLV Hansi Flick hiểu rằng chiến thắng tại Camp Nou là đòn tâm lý nặng ký dành cho đối thủ bám đuổi.

Giai đoạn hiện tại chứng kiến một Barcelona hưng phấn. Dưới bàn tay của Flick, đội bóng xứ Catalonia liên tiếp gặt hái thành công trên nhiều mặt trận như đăng quang Siêu cúp Tây Ban Nha, góp mặt ở bán kết Cúp Nhà vua và tiến thẳng vào vòng knock-out Champions League. Tại La Liga, những chiến thắng quan trọng giúp Barcelona giữ ngôi đầu, hơn Real Madrid đúng 1 điểm. Một chiến thắng nữa sẽ đẩy áp lực lên "Los Blancos" trước khi đối thủ ra sân.

Mallorca, trong khi đó, lại mang bộ mặt trái ngược khi phải làm khách. Dù vừa có màn hủy diệt Sevilla 4-1, đội bóng của HLV Jagoba Arrasate vẫn thể hiện phong độ sân khách cực kỳ nghèo nàn. Chỉ 1 chiến thắng sau 11 chuyến xa nhà, cùng vỏn vẹn 5 điểm giành được, khiến Mallorca hiện chỉ đứng thứ 14 và chưa thể yên tâm trong cuộc đua trụ hạng.

Barcelona sẽ tiếp tục đối mặt với bài toán nhân sự khi Gavi, Pedri và Christensen đều vắng mặt vì chấn thương. Dù vậy, Flick vẫn còn trong tay những phương án đủ sức duy trì nhịp chơi kiểm soát, với Frenkie de Jong đóng vai trò trụ cột, hỗ trợ bởi Dani Olmo và Fermin Lopez. Trên hàng công, Marcus Rashford được kỳ vọng mang đến sự đột biến nếu Raphinha không kịp bình phục.

Mallorca nhiều khả năng chọn cách tiếp cận thận trọng, lùi sâu và trông chờ vào phản công. Dù vậy, trước sức ép liên tục và khả năng tấn công dồn dập của Barcelona trên sân nhà, đội khách khó tránh khỏi thế trận lép vế. Nếu chơi đúng sức, Barcelona đủ khả năng khép lại trận đấu bằng một chiến thắng thuyết phục.