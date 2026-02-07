Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trực tiếp Barcelona vs Mallorca

  • Thứ bảy, 7/2/2026 21:30 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Vào lúc 22h15 ngày 7/2, Barcelona tiếp đón Mallorca thuộc vòng 23 La Liga.

Barcelona quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Mallorca để tạo khoảng cách an toàn với Real Madrid trong cuộc đua vô địch. Được thi đấu sớm hơn đại kình địch, thầy trò HLV Hansi Flick hiểu rằng chiến thắng tại Camp Nou là đòn tâm lý nặng ký dành cho đối thủ bám đuổi.

Giai đoạn hiện tại chứng kiến một Barcelona hưng phấn. Dưới bàn tay của Flick, đội bóng xứ Catalonia liên tiếp gặt hái thành công trên nhiều mặt trận như đăng quang Siêu cúp Tây Ban Nha, góp mặt ở bán kết Cúp Nhà vua và tiến thẳng vào vòng knock-out Champions League. Tại La Liga, những chiến thắng quan trọng giúp Barcelona giữ ngôi đầu, hơn Real Madrid đúng 1 điểm. Một chiến thắng nữa sẽ đẩy áp lực lên "Los Blancos" trước khi đối thủ ra sân.

Mallorca, trong khi đó, lại mang bộ mặt trái ngược khi phải làm khách. Dù vừa có màn hủy diệt Sevilla 4-1, đội bóng của HLV Jagoba Arrasate vẫn thể hiện phong độ sân khách cực kỳ nghèo nàn. Chỉ 1 chiến thắng sau 11 chuyến xa nhà, cùng vỏn vẹn 5 điểm giành được, khiến Mallorca hiện chỉ đứng thứ 14 và chưa thể yên tâm trong cuộc đua trụ hạng.

Barcelona sẽ tiếp tục đối mặt với bài toán nhân sự khi Gavi, Pedri và Christensen đều vắng mặt vì chấn thương. Dù vậy, Flick vẫn còn trong tay những phương án đủ sức duy trì nhịp chơi kiểm soát, với Frenkie de Jong đóng vai trò trụ cột, hỗ trợ bởi Dani Olmo và Fermin Lopez. Trên hàng công, Marcus Rashford được kỳ vọng mang đến sự đột biến nếu Raphinha không kịp bình phục.

Mallorca nhiều khả năng chọn cách tiếp cận thận trọng, lùi sâu và trông chờ vào phản công. Dù vậy, trước sức ép liên tục và khả năng tấn công dồn dập của Barcelona trên sân nhà, đội khách khó tránh khỏi thế trận lép vế. Nếu chơi đúng sức, Barcelona đủ khả năng khép lại trận đấu bằng một chiến thắng thuyết phục.

Rashford chấp nhận giảm lương

Marcus Rashford hành động quyết liệt nhằm bảo đảm tương lai lâu dài tại Barcelona, bất chấp những biến động ở đội bóng chủ quản.

16 giờ trước

Barca yêu cầu MU giảm giá bán Rashford

Barcelona rất muốn giữ Marcus Rashford, nhưng không muốn trả đủ số tiền mà Manchester United yêu cầu.

06:26 5/2/2026

MU đổi HLV, Rashford vẫn một lòng với Camp Nou

Marcus Rashford không muốn quay trở lại MU sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn tại Barcelona.

09:06 2/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Barcelona Barcelona

    Đọc tiếp

    Bi quyet giup MU thang lien tiep hinh anh

    Bí quyết giúp MU thắng liên tiếp

    12 phút trước 21:32 7/2/2026

    0

    Michael Carrick đang tạo nên những dấu ấn đáng chú ý trong giai đoạn tạm quyền tại MU, đặc biệt khi so sánh với người tiền nhiệm Ruben Amorim.

    Pha pham loi ron nguoi cua Romero voi Casemiro hinh anh

    Pha phạm lỗi rợn người của Romero với Casemiro

    14 phút trước 21:31 7/2/2026

    0

    Thẻ đỏ ở phút 29 sau pha vào bóng thô bạo với Casemiro khiến Cristian Romero không chỉ làm Tottenham mất người sớm trước MU, mà còn đối diện án treo giò bốn trận.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý