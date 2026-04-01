Trực tiếp Arsenal - Sporting Lisbon

  • Thứ năm, 16/4/2026 01:30 (GMT+7)
Chiến thắng tối thiểu trên sân khách giúp Arsenal bước vào lượt về với lợi thế rõ rệt, nhưng phong độ bất ổn khiến thầy trò Arteta chưa thể yên tâm.

Arsenal có lợi thế tỷ số và sân nhà trong trận lượt về tứ kết Champions League.

Rạng sáng 16/4, Arsenal tiếp đón Sporting Lisbon tại Emirates trong trận lượt về tứ kết Champions League với mục tiêu hoàn tất tấm vé vào bán kết.

Thắng lợi 1-0 ở lượt đi trên đất Bồ Đào Nha mang lại ưu thế quan trọng cho "Pháo thủ", đặc biệt khi họ chỉ cần không thua để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở bán kết hai mùa Champions League liên tiếp.

Thống kê đang ủng hộ Arsenal. Đội bóng London đã thắng 17/18 cặp đấu hai lượt gần nhất tại châu Âu khi giành lợi thế ở lượt đi sân khách. Trên sân nhà, họ cũng bất bại 8 trận trước các đại diện Bồ Đào Nha, trong đó có 6 chiến thắng.

Tuy nhiên, dấu hiệu sa sút gần đây là điều không thể bỏ qua. Arsenal đã thua 3 trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm thất bại 1-2 trước Bournemouth ở Premier League hôm 11/4. Kết quả này khiến cuộc đua vô địch trở nên căng thẳng hơn và tạo áp lực lớn trước trận tái đấu Sporting.

Ở chiều ngược lại, Sporting vẫn nuôi hy vọng dù lịch sử không ủng hộ họ. Đại diện Bồ Đào Nha chưa từng lội ngược dòng thành công ở cúp châu Âu sau khi thua lượt đi trên sân nhà với cách biệt một bàn.

Tuy vậy, màn trình diễn tại lượt đi cho thấy họ đủ khả năng gây khó khăn cho Arsenal, đặc biệt khi đã nhiều lần thử thách thủ môn David Raya.

Về lực lượng, Arsenal chịu tổn thất đáng kể với hàng loạt trụ cột chưa chắc kịp bình phục, trong khi Sporting gần như có đội hình tốt nhất, đáng chú ý là sự trở lại của Morten Hjulmand.

Trận đấu tại Emirates không chỉ quyết định tấm vé vào bán kết, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho Arsenal trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Đào Trần

arsenal sporting lisbon champions league emirates

