Trương Tri Trúc Diễm gây chú ý khi xuất hiện trong video tổng hợp các ứng viên tham gia casting Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

Ngày 22/4, Victoria’s Secret gây chú ý khi công bố đoạn video tổng hợp các ứng viên tham gia casting. Trong đoạn video đăng tải trên trang Instagram chính thức của show nội y lớn nhất hành tinh, Á hậu Trúc Diễm xuất hiện bên cạnh nhiều người mẫu quốc tế.

Người đẹp diện trang phục đơn giản với áo thun đen tôn đường cong cơ thể, để tóc xõa tự nhiên. Cô trang điểm nhẹ, khoe đường nét thanh tú trên gương mặt và nở nụ cười tự tin, rạng rỡ trước ống kính.

Hãng nội y đình đám cho biết đã có hàng nghìn thí sinh đăng ký tham gia và khâu casting hiện vẫn tiếp tục diễn ra.

Trúc Diễm sinh năm 1987, từng giành danh hiệu á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Năm 2007, cô tham dự Hoa hậu Trái Đất 2007 và giành giải phụ Người đẹp Thời trang.

Giữa năm 2021, người đẹp sang Mỹ định cư. Tại đây, cô vừa theo đuổi việc học, vừa tiếp tục hoạt động nghệ thuật, đồng thời làm MC cho một đài truyền hình.

Cuối năm 2021, cô xác nhận ly hôn chồng doanh nhân sau 6 năm gắn bó.

Ở tuổi 39, Trúc Diễm tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến nghỉ dưỡng, gặp gỡ bạn bè. Thỉnh thoảng cô tham gia một số sự kiện tại Mỹ. Hồi đầu năm, cô trở về Việt Nam thăm gia đình dịp Tết. Nàng hậu còn cùng người thân du lịch một số địa điểm như Ninh Bình, Hạ Long…

Trên trang cá nhân với gần 100.000 lượt theo dõi, Trúc Diễm tích cực chia sẻ về cuộc sống, công việc. Thời gian rảnh rỗi, người đẹp đi nghỉ dưỡng, du lịch tại nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Cô được nhận xét vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, quyến rũ.