'Địa đạo' chiếu mở màn đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn

  • Thứ năm, 23/4/2026 09:25 (GMT+7)
Bộ phim của Bùi Thạc Chuyên được chọn chiếu mở màn đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2026.

Đợt phim do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức từ ngày 25/4 - 23/5. Đợt chiếu phim đặc biệt này quy tụ nhiều tác phẩm thuộc đa dạng thể loại như phim truyện, tài liệu và hoạt hình.

Địa đạo được chiếu mở màn trong đợt phim. Ảnh: ĐPCC.

Cái tên được lựa chọn chiếu mở màn là phim truyện Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối. Ngoài ra, nhiều tác phẩm sẽ được chiếu trong đợt phim như Theo dấu chân cha, Bác sĩ ở xã đảo, Cựu binh phố cổ, Hai chiến tuyến, Chú bé loắt choắt, Lời hứa Điện Biên, Poocbaga...

Thông qua các dự án được tuyển chọn, đợt phim góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, phản ánh đời sống xã hội, lịch sử và truyền thống dân tộc, tạo không khí phấn khởi hướng tới các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2026.

Lễ khai mạc đợt phim diễn ra vào tối 25/4, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong những hoạt động mở đầu Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026.

Theo Cục Điện ảnh, bên cạnh việc chiếu phim trong hệ thống rạp và các đội chiếu phim lưu động tại các tỉnh, thành phố, một số tác phẩm sẽ được phát hành trên nền tảng số.

    Ngoại hình nữ diễn viên đang được chú ý

    Nhân vật Diễm do diễn viên Hoàng Khánh Ly thể hiện không có nhiều thời lượng trong phim giờ vàng "Bước chân vào đời". Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô gây chú ý.

    Hòa Minzy cùng bạn trai du lịch Huế

    Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương công khai mối quan hệ từ tháng 3. Mới đây, cả hai đưa bé Bo du lịch Huế.

