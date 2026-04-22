Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Tú Hảo công khai tình tứ bên Quỳnh Lý

  • Thứ tư, 22/4/2026 16:55 (GMT+7)
Quán quân The Face 2017 gây chú ý khi công khai loạt ảnh tình cảm bên nam diễn viên Quỳnh Lý. Trước đó, cả hai đều khá kín tiếng.

Chiều 22/4, trên trang cá nhân, Tú Hảo đăng tải hình ảnh thân mật bên Quỳnh Lý, công khai đang hẹn hò. "Nữ hay cọc, gặp nam hay ghẹo", người đẹp chú thích cho loạt ảnh. Trong những bức hình được đăng tải, cặp đôi không giấu giếm những cử chỉ tình tứ khi đi chơi, dự sự kiện cùng nhau.

Bài đăng của quán quân The Face 2017 nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả, đồng nghiệp bày tỏ bất ngờ khi Tú Hảo công khai bạn trai.

Quỳnh Lý cũng đăng khoảnh khắc ngọt ngào bên Tú Hảo, được bạn bè chúc mừng.

Tú Hảo bên Quỳnh Lý. Ảnh: FBNV.

Tú Hảo sinh năm 1996, sở hữu gương mặt xinh xắn, cá tính dễ gây ấn tượng. Cô nổi tiếng sau khi tham gia và giành chức quán quân The Face 2017. Kể từ đó, người đẹp gia nhập showbiz với vai trò người mẫu. Những năm qua, Tú Hảo vẫn theo đuổi sự nghiệp người mẫu ảnh, đồng thời phát triển thêm về mảng thời trang. Người đẹp khá kín tiếng về chuyện đời tư.

Quỳnh Lý sinh năm 1995 tại TP.HCM, là một diễn viên, từng tham gia một số sự án phim chiếu mạng và phim điện ảnh. Anh được biết đến là thành viên nhóm Khủng Long Tí Hon - quán quân cuộc thi Cười Xuyên Việt 2017.

Tống Khang

Tú Hảo Quỳnh Lý The Face

Đọc tiếp

0

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý