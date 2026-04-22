Phía sau cuộc sống xa hoa của 'nữ thần gameshow'

"Nữ thần gameshow" Nguyên Nguyên tiết lộ đã kiếm được hàng triệu Đài tệ khi giao dịch chứng khoán. Nhờ đó, cô có cuộc sống sang chảnh, một thời gian dài không cần nhận show.

Theo China Times, Nguyên Nguyên mới đây gây chú ý khi tham gia một chương trình giải trí. Tại đây, người đẹp có những chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Cô tiết lộ gần đây tham gia thị trường chứng khoán và liên tục chốt lời thành công, giúp cô dư dả về tài chính.

"Tôi chọn vài mã, sau đó chúng cứ tăng liên tục, đột nhiên lãi lớn. Tôi cũng không biết vì sao lại may mắn như vậy", người đẹp kể. Nguyên Nguyên cho hay trước đây từng nghe nói về rủi ro khi chơi cổ phiếu, nhưng điều đó lại càng khiến cô tò mò nên đã chuẩn bị một khoản tiền để đầu tư vào lĩnh vực công nghệ. May mắn, nhóm cổ phiếu cô đầu tư tăng mạnh chỉ sau thời gian ngắn, giúp mỹ nhân kiếm bộn tiền mà không cần phải nhận show suốt một thời gian.

Nguyên Nguyên tiết lộ lãi hàng triệu Đài tệ khi đầu tư chứng khoán. Ảnh: IGNV.

Sau đó, nghe bạn bè giới thiệu cổ phiếu ngành vận tải biển, cô mua vào khi giá khoảng hơn 80 Đài tệ/cổ phiếu. Vì có kinh nghiệm đầu tư, người đẹp mạnh tay mua luôn 20 lô. Kết quả, Nguyên Nguyên tiếp tục lãi thêm 2 triệu Đài tệ.

Nữ thần gameshow còn khoe đã chốt lời hàng chục triệu Đài tệ khi giao dịch chứng khoán Mỹ. Cô chia sẻ kinh nghiệm khi giao dịch là "biết dừng đúng lúc", khi lợi nhuận đạt mức kỳ vọng thì bán ra, đồng thời phải đặt điểm cắt lỗ để hạn chế rủi ro.

Những chia sẻ của Nguyên Nguyên trên show truyền hình thu hút sự chú ý. Trên trang cá nhân với hơn 1 triệu lượt theo dõi, nữ thần game show thời gian qua thường xuyên khoe ảnh đi du lịch, nghỉ dưỡng tại nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Cuộc sống sang chảnh của mỹ nhân sinh năm khiến dân mạng ngưỡng mộ.

Nguyên Nguyên được đông đảo khán giả biết tới khi tham gia nhiều chương trình, gameshow truyền hình. Nhờ gương mặt xinh xắn, vóc dáng nổi bật, cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm, còn lấn sân làm người mẫu quảng cáo, được người hâm mộ gọi là "nữ thần gameshow" hay "nữ thần trong mộng thế hệ mới".