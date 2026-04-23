'The Devil Wears Prada 2' bị khán giả Trung Quốc tẩy chay

  Thứ năm, 23/4/2026 10:32 (GMT+7)
Phần 2 của "The Devil Wears Prada" đang khiến nhiều khán giả Trung Quốc phẫn nộ khi vướng cáo buộc phân biệt chủng tộc.

Theo tờ LTN, The Devil Wears Prada 2 do Meryl Streep và Anne Hathaway đóng chính đang trở thành tâm điểm chú ý tại thị trường tỷ dân. Sau khi đoạn video quảng bá mới của phim được tung ra, tác phẩm gây tranh cãi vì bị cho là xúc phạm người Trung Quốc.

Cụ thể, dân mạng chỉ ra trong phim có xuất hiện một nhân vật mới là trợ lý của nữ chính Andy. Nhân vật nữ người châu Á này do nữ diễn viên gốc Hoa thủ vai, có tên là Jin Chou (Tần Chu). Cách phát âm tên nhân vật này được cho là giống "Ching Chong" - một từ lóng mang sắc thái miệt thị người Trung Quốc.

Ngoài ra, tạo hình của Jin Chou trong phim với trang phục "kín cổng cao tường", cài cúc áo đến tận cổ và cặp kính to được cho là đang cố tình làm xấu hình ảnh người châu Á. Nhiều luồng ý kiến bày tỏ bức xúc, cho rằng ngờ là việc cố tình áp đặt khuôn mẫu về phụ nữ châu Á một cách bảo thủ, cứng nhắc và thiếu gu thời trang.

Nhân vật gây tranh cãi trong The Devil Wears Prada 2. Ảnh: Weibo.

Nhiều khán giả tuyên bố tẩy chay The Devil Wears Prada 2 vì những cáo buộc phân biệt chủng tộc, miệt thị người châu Á. Trước làn sóng tranh cãi, phía phát hành phim hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Ra mắt năm 2006, The Devil Wears Prada vượt khỏi khuôn khổ của một bộ phim chính kịch lấy bối cảnh ngành mốt để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng. Với kinh phí sản xuất khoảng 41 triệu USD, bộ phim thu về gần 10 lần con số này trên toàn cầu. Vai diễn Miranda Priestly mang về cho Meryl Streep giải Quả Cầu Vàng và đề cử Oscar, trong khi Anne Hathaway và Emily Blunt cũng khẳng định vị thế minh tinh hạng A của mình sau tác phẩm này.

Trở lại với phần tiếp theo sau tròn 2 thập kỷ, The Devil Wears Prada 2 dự kiến ra mắt vào tháng 5 năm nay.

