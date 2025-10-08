Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trời hửng nắng, Hà Nội vẫn còn 12 điểm ngập sâu

  • Thứ tư, 8/10/2025 13:08 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Sáng nay (8/10), trời đã hửng nắng, song tình trạng ngập vẫn xảy ra trên một số tuyến phố Hà Nội. Thống kê xác định vẫn còn 12 điểm ngập sâu trong thành phố.

Trên các tuyến đường như Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ, Mễ Trì, Lê Đức Thọ, Phạm Tu, Cầu Bươu, Phùng Hưng, Yên Nghĩa... vào giờ cao điểm sáng nay, giao thông đi lại khó khăn, nhiều đoạn bị chia cắt do ngập nước. Từ 7h tới 9h, mực nước ngập vẫn ở mức 30-50 cm.

Đường Phạm Hùng sáng nay vẫn còn ngập hơn nửa lòng đường, xe máy phải đi lên vỉa hè hoặc làn ô tô.

Ghi nhận trên đường Dương Đình Nghệ đoạn tiếp giáp với Vành đai 3 vào lúc 8h30, nước ngập sâu khoảng 50 cm, ô tô gầm cao cũng không thể đi qua, con đường rộng 6 làn xe chỉ thấy mênh mông nước.

Đường Phạm Hùng (Vành đai 3) qua các toà nhà Keangnam, bến xe Mỹ Đình, cầu vượt Mai Dịch... hơn nửa lòng đường hướng Mai Dịch ngập sâu trong nước, nhiều người dân phải lội nước dắt xe.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước) cho biết, tính đến 6h30 ngày 8/10, lượng mưa do ảnh hưởng bão số 11 được phổ biến 200 - 300mm, cục bộ có khu vực như Ô Chợ Dừa 562,7 mm; Vĩnh Thanh 423,3 mm; Hai Bà Trưng 381,1 mm; Đại Mỗ 352,7 mm; Từ Liêm 314,5 mm...

Đến sáng sớm nay, do ảnh hưởng của mưa, trên địa bàn thành phố (khu vực nội thành – Công ty quản lý) còn 12 điểm ngập. Các điểm ngập này nằm tại khu vực thuộc lưu vực sông Nhuệ, gồm: Khu đô thị Resco, Ngã 3 Mỹ Đình -Thiên Hiền, Lê Đức Thọ (Quảng trường SVĐ Mỹ Đình), Dương Đình Nghệ- Nam Trung Yên (sau Keang Nam),Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa), Phan Văn Trường, Trần Bình, Đại lộ Thăng Long, Cầu Bươu - Yên Xá, Triều Khúc, Tố Hữu (Lương Thế Vinh - Trung Văn), Đường Quyết Thắng.

Hiện Công ty Thoát nước vẫn bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập; vận hành tối đa công suất các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước trên các sông hồ điều hòa...

Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến phố sắp biến thành sông Theo cơ quan khí tượng, lượng mưa kéo dài trong 6h (từ đêm tới sáng ngày 7/10) phổ biến từ 50 tới 100 mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 157,2 mm, trạm Mễ Trì 100,2 mm...

Thời tiết 8/10: Hà Nội và loạt tỉnh Bắc Bộ còn mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 8/10, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc còn mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to trong buổi sáng, nguy cơ ngập úng, từ chiều mưa giảm dần.

7 giờ trước

Phố trung tâm Thái Nguyên chìm trong biển nước

Mưa lớn kéo dài từ đêm khiến nhiều tuyến phố trung tâm Thái Nguyên ngập sâu, có nơi nước đã dâng gần chạm nóc tầng một, gây xáo trộn nghiêm trọng đời sống người dân.

19 giờ trước

Trắng đêm cứu dân giữa dòng nước lũ ở Lạng Sơn

Do sự cố vỡ một phần thân đập Thủy điện bắc Khê 1 cùng lượng nước lũ, sông suối dâng cao bất ngờ khiến hàng trăm hộ dân ở tỉnh Lạng Sơn ngập lụt.

7 giờ trước

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

https://tienphong.vn/troi-hung-nang-ha-noi-van-con-12-diem-ngap-sau-un-tac-post1785111.tpo

Anh Trọng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

